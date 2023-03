'Ferry', rey del gol: "La confianza que me da el míster ha sido clave"

El extremo de la Unificació Bellvitge B acumula 36 dianas en lo que va de temporada 'Ferry', hasta la fecha, es el máximo goleador amateur del fútbol catalán

Ferran Solera Carmona 'Ferry', extremo izquierdo de la Unificació Bellvitge B, es a día de hoy el máximo goleador amateur del fútbol catalán con 36 goles en 20 encuentros disputados. Su equipo, es noveno en la tabla clasificatoria con 63 dianas anotadas. Y más de la mitad de ellas han sido obra de su 'pichichi'.

Tras dos años indeciso si volver a vestir de corto o no, 'Ferry', acompañado de la mano de Cristino, su entrenador, llegaba al filial de la Unificació Bellvitge para jugar en Cuarta Catalana. Después de buscar la comodidad de vestir la camiseta de algún club del Prat, población de origen de 'Ferry', el extremo notaba que era la hora de un cambio. "Tenía ganas de jugar, pero no daba el paso. Después de acabar la etapa formativa estuve jugando a fútbol sala pero no me llenaba. Este año decidí que si tenía que salir fuera del Prat para jugar a fútbol, lo haría", añade 'Ferry'.

El joven jugador pratense alude el gran momento de forma a la confianza del técnico que evoca en él. "Ha mirado por mí más en pocos meses que muchos en años. La confianza que me transmite es total dentro y fuera del campo. Sin duda, Cristino ha sido un descubrimiento muy importante para poner un punto y aparte en mi carrera", asegura el extremo goleador.

'Ferry' se destapa como máximo goleador del fútbol catalán gracias a partidos como el que hizo el 26 de febrero, encuentro en el que vio puerta 6 veces. "Llega un momento que ves la portería inmensa, he hecho partidos de 4 o 6 goles y podían haber sido muchos más. Sobre todo, aparte del aspecto goleador, de mí destaco que no me gusta ser egoísta, si algún compañero está en mejor posición no tengo problema en dársela", explica'.

Satisfecho con la progresión hecha hasta el momento, el habilidoso extremo de la Unificació Bellvitge B no se conforma con menos. Durante gran parte de la temporada se ha entrenado con el primer equipo y 'Ferry' ha sido de la partida hasta en cuatro ocasiones. Por ello, el jugador de 23 años espera con muchas ganas la siguiente temporada: "Me encantaría saber lo que me deparará el año que viene, tengo muchas ganas de ello. Pese a tener siempre olfato de gol, nunca he sido de tener muchas expectativas de cara al futuro aunque me encantaría estar en Segunda Catalana".

Ante la gran cantidad de goles gritados a estas alturas de la temporada, el jugador pratense destaca la necesidad de tener los pies sobre la tierra. "36 goles son muchos goles, por eso mismo, agradezco a la gente que está a mi alrededor de que me ayude a tener los pies sobre el suelo", añade 'Ferry'.

"Estoy en el momento más feliz de mi carrera, es un orgullo estar en la lista de máximos goleadores de Catalunya. De aquí a final de temporada me gustaría seguir estando arriba, pero sin volverme obcecado por el gol. Quiero más", añade a SPORT.

Una Unificació Bellvitge B que encara el tramo final de temporada sin poder aspirar al ascenso, ya que está a 24 puntos de distancia del líder, la Penya Barcelonista Barcino B, con solo 30 por disputarse. Pero en los tres meses restantes de competición 'Ferry' luchará por ser el máximo goleador del fútbol catalán. Ojo con él.