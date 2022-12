L'Escala, en lo más alto de la Primera Catalana

El equipo de Arnau Sala es el que más puntos ha sumado hasta ahora de los 48 clubs de la categoría: 30 de 33 Las obras de remodelación el Nou Miramar les han hecho jugar como locales en el 'exilio' de Vilamalla

Feliz Navidad en L’Escala. Quizá la más feliz en los últimos años, viendo la situación del equipo altempordanés. Primero del grupo 1, con la mejor puntuación de los 48 clubes de la Primera Catalana. 30 puntos de 33 posibles, 7 por encima del Lloret y 9 más que el único club que ha logrado batirle, el Granollers.

Después de cuatro años con Sepu al frente de la plantilla, Arnau Sala tomó el relevo y está obteniendo unos resultados que invitan a soñar con el ascenso a Tercera Federación. Todo ello, en una temporada en la que L’Escala no ha podido jugar hasta ahora en su campo, el Nou Miramar. Tras los amistosos de pretemporada, el recinto fue sometido a una profunda remodelación. El Municipal de Vilamalla ha sido el escenario de sus partidos.

Pese a no ser el conjunto máximo goleador de la categoría -25 tantos por los 28 del Mollerussa-, el FC L’Escala no se ha quedado sin ver puerta en ningún encuentro. Ni en el duro 5-1 encajado en su visita al Carrer de Girona. Tres jugadores que ya estaban la temporada pasada -Ignasi Massó (5), Henry Gilham (5) y Maha Konteh (4)- y uno de los once fichajes de esta campaña, Roger Fortuny ‘Fortu’ (4) monopolizan la cuenta anotadora de los de Sala. Atrás, el arquero argentino Nacho Ferretti firma un promedio de 0,91 goles encajados por encuentro, con seis ‘clean sheet’ o porterías a cero.

Datos para la esperanza, contando los días para reestrenar el Nou Miramar. Si todo va bien, será el 15 de enero, contra el Caldes... y con L’Escala en el liderato.