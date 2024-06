'Palo' a Ricciardo: ¿Por qué sigue en F1?

A sus 35 años y después de catorce temporadas en la F1, Daniel Ricciardo sigue empeñado en demostrarse a sí mismo que merece estar en la parrilla. Pero no todos piensan lo mismo. Jacques Villeneuve, ex campeón del mundo en 1997 y actual comentarista de Sky Sports F1, considera que el australiano ha agotado su crédido y se muestra muy crítico con él.

Después de un pesadilla en McLaren, Ricciardo regresó a Red Bull como probador y el años pasado aceptó sustituir a Nick de Vries a mitad de temporada en el equipo filial, Alpha Tauri, que este año se denomina VISA RB. Su trabajo no está dando frutos y el joven de la cantera Liam Lawson amenaza su continuidad en 2025.

Villeneuve no se anda por las ramas y le sugiere irse a casa: "¿Por qué sigue en la F1?. Llevamos cuatro o cinco años oyendo lo mismo. 'Tenemos que hacer el coche mejor para él, pobre Daniel'. Lo siento, llevamos cinco años así. Quizás puedes hacer ese esfuerzo por alguien como Lewis Hamilton, que ha ganado varios mundiales. No haces ese esfuerzo por un piloto que no puede".

"Si no puedes hacerlo, vete a casa, hay alguien más que puede ocupar tu lugar. Así es como siempre ha sido en las carreras. Es la cima del deporte. No hay razón para seguir adelante y seguir buscando excusas", añade el canadiense, durísimo con Ricciardo.

Villeneuve recuerda, eso sí, que Ricciardo logró más puntos que Vettel en Red Bull en 2014 (238-167) y que Verstappen en 2016 (220-191) y 2017 (200-168). "Y hablarán de esa primera temporada o esas dos primeras temporadas. Daniel ganó a un Vettel que estaba quemado, que estaba tratando de inventar cosas con el coche para ganar de nuevo, que se estaba haciendo un lío. Y luego ganó durante media temporada a Verstappen cuando tenía 18 años y apenas estaba empezando. Y ya está, eso fue todo, dejó de ganar a nadie después de eso. Creo que es su imagen lo que le ha mantenido en la Fórmula 1, más que sus resultados reales".