Xavi, vestido de corto... y ¿un mensaje para Laporta?: "No"

Día muy especial el que se vivió este sábado en Ibiza. Nada más y nada menos que se reunían, se reencontraban, los campeones del mundo sub-20 en 1999. Entre ellos, un Xavi Hernández que aparecía por primera vez en público después de su turbulenta salida como entrenador del FC Barcelona.

Un choque entre la única selección española de la historia capaz de ganar un Mundial sub-20 y un combinado de veteranos de la AFE. Xavi llegó al hotel de ‘concentración’ hacia las 13:30. Emocionado al reencontrarse con compañeros y amigos a los que hacía mucho tiempo que no veía. Abrazos con Gonzalo Colsa o Pablo Orbáiz, capitán de aquella selección que maravilló en Nigeria y que luego tuvo una prolífica carrera en el Athletic Club.

En Sant Antoni de Portmany se reunió buena parte de aquella selección. No estuvieron otros referentes como Iker Casillas o Gabri. Cabe recordar que ganaron en la final contra Japón por un contundente 4-0 en una exhibición. Dani Aranzubía bajo palos, Coria, Marchena, Jusué, Bermudo, Pablo Orbáiz, Xavi, Colsa, Varela, Barkero y Pablo Couñago. Este fue el once ayer en Ibiza. ¡Mucha nostalgia!

Durante el partido, Xavi marcó un gol de penalti mandando el disparo a la escuadra de la portería rival. Al finalizar el amistoso, y en tono distendido, el egarense reconoció en declaraciones a SPORT que necesitaba "recuperación" y se mostró contento con el cariño de la afición. "Bien, bien", respondió al ser preguntado por sus sensaciones. No hubo mensaje, sin embargo, al presidente Joan Laporta: "No, gracias". El extécnico culé no quiso entrar en polémicas en una jornada festiva.