Agné, presentado como nuevo Director de fútbol de la UE Figueres

El entrenador y ex jugador Raül Agné ha sido presentado, este martes, como nuevo Director de Fútbol y área de Metodología de la Unión Deportiva Figueres. El acto ha tenido lugar en el Estadio Municipal de Vilatenim. Agné ha acompañado por el presidente de la entidad, Dani Sala, y el vicepresidente del área deportiva, Nitus Santos. También han estado presentes varios directivos y técnicos del club.

Raül Agné empezará a trabajar desde ahora mismo para planificar el trabajo para la próxima temporada. Ha firmado un contrato de tres años con el club que le vio triunfar como jugador años atrás. En el momento de argumentar su decisión de aceptar el cargo, el técnico de Mequinenza ha recordado este hecho y su arraigo familiar en el Alt Empordà: "la vida me llevó aquí hace muchos años y aquí me he quedado", ha dicho.

También ha reconocido que "después de veinte años haciendo de entrenador profesional, ya no soy feliz con éste trabajo" y por eso apuesta por un nuevo reto en un "proyecto estimulante" en el que el aspecto formativo del fútbol base unionista tendrá un papel destacado. "La formación siempre me ha gustado", ha explicado antes de asegurar que la situación actual del Figueres, con una nueva junta ilusionada y comprometida a la cabeza "es la ideal" para sacar adelante el proyecto de relanzar la Unión "como el club de referencia en la comarca".

Por su parte, el presidente Dani Sala ha agradecido que Raül Agné "ha confiado en nuestro club, su incorporación nos ayuda a consolidar el proyecto que iniciamos en agosto del año pasado y con ella ya empezamos a planificar la próxima temporada". Raül Agné quiere trabajar junto a todos los técnicos de la Unió, una entidad fundada en 1919 y que esta temporada tiene unos 360 jugadores y jugadoras repartidos en una treintena de equipos de distintas categorías.