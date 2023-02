'Barberowski' suma y sigue

Pese a no renovar y estar muy cerca, si no está hecho ya, del Brujas, Víctor Barberá no se descentra En Lezama llegó el octavo gol del 'killer' del filial que sirvió, al menos, para sumar un punto

Víctor Barberá volvió a demostrar, una vez más, que lo suyo es un idilio continuo con el gol. El delantero todavía con ficha del juvenil -luce el dorsal 29 en su camiseta- y que en principio tenía que ser el suplente de Roberto Fernández, que llegó a préstamo el pasado verano procedente del Málaga, ya ha marcado ocho goles con el Barça Atlètic y es uno de los máximos artilleros de la categoría de bronce.

El del sábado en Lezama fue suoctavo en Liga y, al menos, dio un punto. Muy por detrás están Luismi Cruz, Aranda y Estanis Pedrola, con tres dianas, mientras que el propio Roberto suma dos, las mismas que Juanda.

Clave en la Liga y en la Youth

También ha evidenciado su olfato goleador, y de qué manera, en la UEFA Youth League. Ha 'mojado' en todos los partidos europeos que ha jugado, cuatro, para celebrar siete dianas. Los últimos dos ya se los perdió como consecuencia de su situación. La Champions Juvenil regresará en breve con la visita el próximo 1 de marzo (16.00 horas) del AZ Alkmaar al Estadi Johan Cruyff, y habrá que ver qué ocurre con 'Barberowski'.

Y es que a nadie se le escapa que su situación es anómala. Pese a su futuro incierto, sin haber renovado y muy cerca, si no está hecho ya, del Brujas, el delantero no se ha descentrado y sigue a lo suyo: marcar goles.