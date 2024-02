James Rodríguez: adiós al Sao Paulo por la puerta de atrás

Se terminó la aventura de James Rodríguez en el Sao Paulo. Un equipo más en su currículo del cual sale por la puerta de atrás, decepcionando a propios y a extraños y sin haber demostrado toda la calidad que se presupone que atesora. Es la misma situación que ocurrió en sus dos últimos clubes: el Olympiacos y el Al-Rayyan, de Qatar.

El exfutbolista del Real Madrid, que está con 32 años, ha pedido a la dirección del Sao Paulo que le dé la baja, algo que ocurrirá en las próximas horas.

Ninguna de las dos partes estaban demasiado satisfecha por la situación actual. James, que llegó al club del Morumbí a finales de julio como el fichaje estrella del 2023, vivía en el ostracismo. Algo que, por ejemplo, no ha ocurrido con Lucas Moura, otra de las contrataciones de peso del Tricolor en los últimos meses.

En esta temporada 2024, en la que el Tricolor es dirigido por Thiago Carpini, después de que Dorival Júnior aceptara la oferta de la CBF para ser el nuevo seleccionador, aún no ha debutado.

La versión oficial es que arrastra molestias musculares, algo que el internacional colombiano se ha encargado de desmentir por canales no oficiales. James no fue convocado para la final a partido único de la Supercopa do Brasil, que el Sao Paulo ganó domingo en los penaltis contra el Palmeiras. El ex del Madrid ni se desplazó a Belo Horizonte para hacer piña, lo que expuso que algo chirriaba. Y, ahora, todo se ha desencadenado.

En el currículum de James siempre se explicitará que ganó dos títulos durante su estancia en Sao Paulo: la Copa do Brasil 2023 y la Supercopa do Brasil 2024. Sin embargo, su aportación habrá sido absolutamente residual.

Solo ha vestido la camiseta tricolor en 14 ocasiones (contabilizando 705 minutos de competición oficial) en las que ha marcado un solitario gol y ha dado tres asistencias.

Su futuro es una incógnita. Sin espacio en los grandes mercados, podría recalar en la MLS, en Arabia o algún otro país de la región. Eso sí, continúa contando para su seleccionador Néstor Lorenzo, por lo que su presencia en la Copa América, que se disputa a partir de junio en Estados Unidos, está, a priori, garantizada.