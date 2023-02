Todas las indirectas de Shakira a Piqué en su nueva canción "TQG" con Karol G

La de Barranquilla vuelve con sus dardos hacía pique: “Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía" Su nueva canción deja estrofas en honor al exfutbolista y su expareja: "Juros que ya no eres bienvenido".

Ya esta aquí el esperadísimo tema de Shakira y Karol G, y como era de esperar lo ha vuelta a hacer. Está nueva canción, "TQG" ha estado cargada de indirectas bastante directas y algún mensaje encriptado hacia sus exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué. Una cadena de estrofas en que ambas artistas han ido lanzando mensajes intercalándose entre sí.

En cuestión de una hora la canción ya ha acumulado más de un millón de visualizaciones, y pese a que no nombra directamente al exjugador del FC Barcelona, sí que hace referencia a su relación. La primera indirecta va dirigida a las primeras imágenes que vio de su expareja con Clara Chía: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío”.

Además, asegura que ya no es "bienvenido", dando pie a que Shakira aún con sus canciones ya ha pasado página y que: “Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río”.

Indirectas de que Piqué quiso volver con ella

Después de dejar caer en la sesión #53 con Bizarrap que Piqué quiso volver con ella, Shakira ha decidido volver a incidir en este tema, está vez dando más detalles y dejando claro que aunque el quiso volver, ella ya lo dejó atrás: “Ahora tú quieres volver. Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota. Tú te fuiste, yo me puse triple M, más buena, más dura y más level”.

Pero no solo ha dejado claro eso, sino que el exjugador habría continuado interaccionando con ella a través de redes sociales después de serle infiel con Clara Chía.

Unas líneas en las que hace referencia a su tema "Monotonía" Junto a Ozuna, y que muestra la evolución de sus canciones mientras supera la relación con su ex: “Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía”.