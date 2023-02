Shakira vuelve a destrozar a Piqué junto a Karol G: "Tú buscando fuera la comida y yo diciendo que era la monotonía"

Karol G y Shakira han publicado el tema más esperado de los últimos meses El tema trata la temática del despecho y vuelve a dejar frases contra Gerard Piqué

Ya ha salido a la luz una de las canciones más esperadas del año: 'TQG' de Shakira y Karol G. El tema se enmarca dentro del álbum de la creadora de 'Tusa' o 'Bichota': Mañana será bonito. Como no podía ser de otra manera, ha causado una gran polémica.

Las reinas del despecho no han defraudado y han dejado absolutas frases para el recuerdo dirigidas a Piqué, Clara Chía y Anuel AA (el ex de Karol G). Tras el éxito de la Bizarrap Session, Shakira vuelve a salir al paso de todo lo que ha vivido en los últimos meses atacando sin piedad a su exmarido.

Letra completa de Shakira y Karol G - 'TQG'

La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje no se ve pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

Bebé qué fue, no pues que muy tragaíto'

Ese buscándome el lao, si sabes que errores yo no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió pero yo estoy puesta para lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró ahora ya no eres bienvenido

Lo que tu novia me tiró, eso no da rabia yo me río

No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte

haciendo dinero como deporte, te mando la cuenta de los shows

ya perdí mi pasaporte, estoy más dura dicen los reportes

Ahora quieres volver, se te nota, te crees ahí que yo soy idiota

Se te olvidó que estoy en otra, que te quedó grande 'la bichota'

Bebé qué fue, no pues que muy tragaíto'

Ese buscándome el lao, si sabes que errores yo no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

Tú te fuiste y yo me puse triple M: Más dura, Más buena, Más level

Volver contigo: never. Tú eras la mala suerte, que ahora las bendiciones me llueven.

Tú quieres volver ya lo suponía, dándole like a las fotos mías

Tú buscando fuera la comida y yo diciendo que era la monotonía.

Tú quieres volver ya lo suponía, dándole like a las fotos mías

Te ves feliz con tu nueva vida pero si ella supiera que me buscas todavía

Bebé qué fue, no pues que muy tragaíto'

Ese buscándome el lao, si sabes que errores yo no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

¿Qué significa 'TQG'?

Aunque mucha gente había especulado sobre que fueran unas siglas donde dijera 'Te Quiero Gerard' obviamente no es este el significado. 'TQG' significa 'Te Quedé Grande' y es la enésima demostración de que tanto Shakira como Karol G son dos mujeres de poder que no se pueden ver perturbadas por un hombre que no las valore.

Videoclip de 'TQG'

El videoclip de 'TQG' muestra a Karol G, vestida de rojo fuego y Shakira, de azul eléctrico. Ambas transmiten una gran sensación de empoderamiento, brillando en un escenario un tanto postapocalíptico.

Primeras reacciones a la canción de Shakira y Karol G

Otras celebridades han querido mostrar apoyo en Instagram. Entre ellos: Antonela Rocuzzo, Alejandro Sanz, Becky G, Sofi Balbi, Anitta o Greicy se han dejado caer por la publicación de una canción que era muy esperada en el mundo entero.