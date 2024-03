La única condición que Mediaset ha exigido a Marieta para ser concursante de Supervivientes 2024

Álex y Marieta han sido dos de los grandes protagonistas de 'La isla de las tentaciones 7', la última edición del exitoso reality de Telecinco en el que parejas anónimas acuden a una isla de ensueño para poner a prueba su amor.

Dos años de relación que dinamitaron en poco más de 48 horas de concurso y que le han valido a Marieta para obtener un billete directo a Honduras como participante de 'Supervivientes 2024'.

Gracias al abandono obligatorio de Zayra Gutiérrez por prescripción médica, Sandra Barneda anunció el domingo 24 de marzo de 2024 que sería Marieta la joven que sustituyera a la hija de Guti en Supervivientes 2024: "es peleona, guerrera, no se calla... ¡Es puro fuego!". En ese momento presentó a la ex participante de 'La isla de las tentaciones', quien entró en plató muy nerviosa: "estoy temblando, aún no lo he asimilado, pero voy dispuesta a todo".

Ahora bien, Marieta tiene una importante condición que cumplir en el programa: "tenemos un encuentro antes de que te vayas". El próximo miércoles 27 de marzo se emitirá en Telecinco el reencuentro entre Marieta y Álex para cerrar de una vez por todas la séptima edición de 'La isla de las tentaciones'.

"Marieta estará con nosotros el miércoles y todos los protagonistas. El jueves, la veremos saltar del helicóptero", señaló Sandra Barneda, revelando de esta forma cuál será el papel de Marieta en el desenlace del reality amoroso.