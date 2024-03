Carlos Sobera no se corta tras el nuevo desplante de Carmen Borrego a 'Supervivientes 2024'

Los participantes de 'Supervivientes 2024' se han enfrentado a diferentes pruebas para conseguir ventajas sobre su estancia en el concurso. Además de la competición en la que se encuentran, la actitud con la que Carmen Borrego ha participado en la prueba, ha eclipsado la recompensa de la misma.

La hermana de Terelu Campos ha decidido no participar en el juego de recompensa. Desde el inicio de la aventura, la concursante ha mostrado cierta apatía en diversas pruebas. Carmen Borrego no se ve tan fuerte como sus compañeros, por lo que directamente decide no participar.

El vértigo que sufre la concursante le crea cierto bloqueo, por lo que no ha podido superar la plataforma en la que debían subirse los concursantes. "¡No puedo! ¡No puedo! Ni Carmen, ni santa Carmen, ni la virgen del Carmen, ni nadie. ¡No!", expresaba. Además, añadía que "ya, pero ya lo he sobrepasado todo y esto ya no lo sobrepaso. ¡No!".

Por otro lado, comentaba que “todo el mundo tiene que saber que lo estoy intentando, pero no me voy a hacer daño, bajo ningún concepto. ¡No! Me da vértigo y, además, me voy a hacer daño”. De otro lado, sumaba la ansiedad que padece: "No puedo, porque, además, hoy no me encuentro bien y me cuesta hasta respirar. Tengo hasta ansiedad".

Carlos Sobera, por su parte, estaba atónito ante la actitud demostrada. "Pero qué está pasando. Yo, la verdad es que no lo entiendo", exclamaba el presentador. "Llevan diez días resistiendo a todo tipo de pruebas, las temperaturas, los mosquitos, han hecho pruebas, donde la fuerza y la adversidad eran mucho mayor que en este caso, y de repente se nos vienen abajo...". Según la teoría de Sobera, "es como si el efecto acumulativo hiciese que la mayor gilipollez les convirtiera en concursantes inútiles, cuando están demostrando que son Bárbaros”.