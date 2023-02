El reto de 'la semana en blanco': El truco que, según los expertos, te va a enseñar a ahorrar de verdad

La técnica de la semana en blanco es aplaudida por muchos expertos en finanzas Existen diversas técnicas que nos permiten organizar nuestros ingresos

Ahora que estamos llegando a primavera es un buen momento para empezar a pensar en el ahorro. Con las vacaciones a no pocos meses vista, es el momento de dejar atrás la época de regalos, rebajas y demás y pensar un poco en el bolsillo.

Existen diversas técnicas que nos permiten organizar nuestros ingresos de manera que podamos acabar ahorrando cada mes. No hay fórmula milagrosa, siempre va a ser más fácil ahorrar contra más dinero ganemos pero, hay maneras de reorganizar nuestras finanzas para mejorar la economía.

Esta técnica se conoce el reto de 'la semana en blanco'. Consiste en, una semana al mes, no gastar en nada que no tenga que ver con necesidades básicas. 0 ocio y cosas que no necesitemos. Esta estrategia tiene una doble función.

Por un lado te quitas una semana entera de gasto del mes, es un 25% del total (mucho). Por otro lado te acostumbras a no gastar siempre en cosas que no sean necesarias. La táctica tiene una doble función que muchos expertos valoran positivamente.

Recordamos que hay que ser flexible en este tipo de estrategias. Cada economía es un mundo y siempre puede haber imprevistos. La clave es ser constante para poder ir ahorrando con tal de llegar a nuestro objetivo.