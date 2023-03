Cuánto te queda de pensión si nunca has cotizado

La Seguridad Social cuenta con una pensión para aquellos que no alcancen el mínimo de 15 años cotizados Esta prestación económica es gestionada por el Imserso y las comunidades autónomas

La jubilación nos permite dejar de trabajar para poder dedicar nuestra última etapa a descansar, disfrutar del tiempo libre y estar con la familia. Con ello, al ciudadano le corresponde una cantidad de dinero acorde a los años que tiene cotizados, por lo que hará que su pensión pueda variar entre el máximo y el mínimo.

En 2023 la jubilación ascendió a los 66 años y cuatro meses cumplidos, junto con un mínimo de 15 años cotizados. No obstante, la Seguridad Social cuenta con una prestación para aquellos que no alcancen los 15 años cotizados. Además, aquellas personas que no alcanzan la edad mínima para cobrar la pensión o nunca han cotizado, tienen la opción de recibir una pensión no contributiva de jubilación (PNC).

La cuestión es que el beneficiario percibe una cuantía menor, ya que su prestación aparece como una especie de cobertura económica básica ante su ausencia de cotizaciones.

Cuánto puedes cobrar con menos de 15 años cotizados

Para este año 2023, la cuantía de las pensiones no contributivas queda fijada en 6.784,54 euros íntegros anuales, que se abonan en 12 mensualidades (484,61 euros al mes) más dos pagas extraordinarias al año.

No obstante, el IMSERSO aclara que la "cuantía individual actualizada para cada pensionista se establece a partir del citado importe y en función del número de beneficiarios que vivan en el mismo domicilio, de sus rentas personales y/o de las de su unidad económica de convivencia, no pudiendo ser la cuantía inferior a la mínima del 25% de la establecida (1.696,14 euros al año, 121,15 euros al mes)".

Cuando dentro de una misma familia conviva más de un beneficiario de pensión no contributiva, la cuantía individual para cada uno de ellos es la siguiente:

Dos beneficiarios: 5.766,86 euros anuales o 411,92 euros mensuales.

Tres beneficiarios: 5.427,63 euros anuales o 387,69 mensuales.

Requisitos de la pensión no contributiva de jubilación

Esta prestación económica es gestionada por el IMSERSO junto a las comunidades autónomas, por lo que para poder cobrarla, hay que cumplir con los siguientes requisitos:

No tener derecho a solicitar la pensión de jubilación en el nivel contributivo por no cumplir los requisitos.

Tener 65 o más años.

Tener carencia de rentas.

Se entiende que el solicitante carece de rentas, cuando tenga ingresos inferiores a 6.784,54 euros anuales, importe actualizado a este año 2023.

Residir legalmente en España. Este requisito se entenderá cumplido, cuando se haya residido en España como mínimo 10 años y, al menos, dos de ellos, deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud y haberse realizado ininterrumpidamente.