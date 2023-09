Las primeras palabras del hombre que pagó 13.000 euros para convertirse en perro

El creador de contenido japonés, Toco, se ha viralizado después de haber gastado 13.000 euros en comprar un disfraz hiperrealista de border collie El japonés es consciente de que su 'hobby' no es muy común, por ello ha decidido no hacer públicas sus apariciones como perro

El creador de contenido japonés, Toco, se ha viralizado después de haber gastado 13.000 euros en comprar un disfraz hiperrealista de border collie para hacer realidad su sueño, transformarse en perro. El youtuber no ha revelado su identidad y tampoco ha mostrado su rostro, pero ha accedido a realizar una entrevista con la Agencia EFE.

"Desde que era niño, tenía ganas de un cambio. Cuando estoy vestido con el traje, me siento feliz porque mi sueño se hace realidad", explicaba. Además, agradece el apoyo de la gente que recibe en sus vídeos, ignorando a los 'haters' que lo critican. "Recibo todo tipo de mensajes. Entre los mensajes positivos, algunos me dicen que quieren hacer lo mismo, lo que me ha permitido ver que hay otra gente como yo".

El japonés es consciente de que su 'hobby' no es muy común, por ello ha decidido no hacer públicas sus apariciones como perro. Aunque esto podría haber cambiado: "Aunque mi sueño ya se ha hecho realidad, es una pena si no hago ninguna actividad con el traje, por eso me lo pongo para hacer vídeos y disfrutar".

Después de la entrevista, Toco ha decidido publicar la misma en su canal de YouTube. El vídeo acumula ya 175.000 reproducciones, y más de 160 comentarios. Desgraciadamente, la mayoría de ellos insultan a su protagonista.