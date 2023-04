El primer camarero de la historia 'First Dates' se confiesa: "No lo veo"

El malagueño Juanjo Aguilera fue el primer camarero de 'First Dates' Ha explicado como fue su despido y como es al natural Carlos Sobera

El programa de Cuatro se ha consolidado en la parrilla de la cadena. 'First Dates' nació como un formato en el que dos participantes tenían una cita a ciegas en un restaurante. El participante que llegase era recibido por Carlos Sobera y un camarero que les sirve una copa mientras esperan a su acompañante, y aprovechan para tener una conversación.

Uno de ellos fue Juanjo Aguilera, el primer camarero de 'First Dates', que ha tenido una entrevista para el medio 'The Objective' y ha declarado muchas curiosidades. La primera de ellas es que desde que el malagueño dejó el programa, no ve 'First Dates': "no lo veo, porque no me sale verlo". Una respuesta que deja entrever algo que, parece explicar por qué salió del programa.

"La productora decidió prescindir de mí, directamente. Y lo que más me molestó es que fue por teléfono, ni siquiera me convocaron a las oficinas centrales. Un día terminé el programa, bajé para Málaga, después estaba citado para grabar unas imágenes de recurso para una nueva temporada, y me llamaron del programa diciéndome que no hacía falta que subiera, que iban a cogerlos de unos vídeos. Eso me dio que pensar, me lo olía, porque ya estaba empezando a escuchar comentarios y a ver ciertas actitudes. Anteriormente, grabaron otros recursos y me quitaron y continuaron grabando con el resto de camareros."

Sin embargo, pese a su experiencia laboral en el programa, guarda un grato recuerdo de Carlos Sobera: "No hay un ser como ese hombre en el mundo. Es tal cual se ve en televisión. Superdivertido, cariñoso, cercano, con bromas y siempre de buen humor".