Carlos Sobera muy frustrado con sus hijas respecto a su carrera profesional

El presentador de 'First Dates' se ha sincerado y ha hablado de su familia Cada día más enamorado de su mujer, Patricia Santamarina

Carlos Sobera es uno de los presentadores más conocidos de la televisión. La cara visible del dating show de Cuatro, 'First Dates', se encuentra celebrando el séptimo aniversario del programa.

En un momento pletórico de su carrera, Sobera ha confesado en una entrevista para 'Lecturas': "Cuando uno empieza un proyecto así, tiene una gran duda y es '¿duraré tres semanas y llegaremos a la quinta emisión?'... Y ya llevamos siete años y mil y pico programas", ha afirmado de lo más orgulloso.

No solo se encarga de 'First Dates', también lidera los debates de 'Supervivientes 2023' y fuera de lo profesional, celebra el éxito con la familia que ha formado al lado de su mujer, Patricia Santamarina, con la que tiene dos hijas: Arianna y Mariana. ¿Qué opinan las 3 mujeres más importantes de su vida sobre su sobreexposición en televisión?

Sobera se ha sincerado y ha hablado de su vida personal. Sobe Patricia Santamarina tiene claro que su mujer siempre ha sido un pilar fundamental en lo personal y en lo profesional: "Patricia sí ve todos mis programas, además con sentido crítico, que es lo mejor, y dice lo que le gusta y lo que no le gusta", ha contado a 'Lecturas'.

Orgulloso de su mujer, Carlos no ha podido evitar soltar un reproche hacía sus hijas, que a diferencia de Patricia, no siguen ninguno de los programas que presenta: "No ven ninguno. De este tema nos hablemos, por favor, que me pongo nervioso", ha asegurado tirando de humor.

Y ha añadido: "Mi hija pequeña se conoce a todos los personajes de Twitch, TikTok y YouTube, pero... Pregúntale por un programa o un presentador español, ¡no tiene ni idea! No ve televisión y me frustro mucho".

Enamorado como el primer día

Todavía siguen mostrando su amor en redes sociales y no cabe duda de que Carlos Sobera, está igual o más enamorado de Patricia Santamarina como el primer día. Tras casi 20 años juntos, le ha hecho una declaración en 'Lecturas': "Estoy muy enamorado, esa es la verdad. Ella es una mujer excepcional en todos los sentidos", ha manifestado irradiando muchísima felicidad.

Su relación con Arianna Aragón

Arianna Aragón es hija de Rody Aragón (hijo del famosos payaso Fofó) y Patricia Santamarina. No es su hija biológica pero Carlos Sobera la considera como tal y han demostrado en más de una ocasión que su relación es maravillosa. Y ella, se ha deshecho en halagos hacia el presentador en Lecturas: "Aunque biológicamente no sea mi padre, es como si lo fuese, llevo toda la vida con él. Es bonito que nos digan que somos padre e hija", ha afirmado la joven.