Noelia en 'First Dates': "Ha sido una experiencia traumática, horrible"

El programa ha juntado este miércoles a Noelia y a Borja

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles, el programa ha juntado a Noelia (20 años) y a Borja (23). La soltera se ha presentado confesando que no ha tenido buena experiencia en el amor: "Ha sido una experiencia traumática, horrible". Además, ha comentado que es consciente de que elige muy mal y que es bastante "masoca".

Cuando el soltero ha sabido que a Noelia le gustan los "chicos raritos", se ha puesto contento y ha pensado que esa chica era para él. Aun así, ella ha confesado que no le ve así: "Le he visto normalito".

Esa no ha sido la única diferencia entre ellos, y es que el soltero ha explicado que no soporta a la gente dramática que cuando está triste, se pone música triste para estarlo más. Noelia ha confesado que ella es de ese tipo de personas.

Ambos han querido conocer las rarezas de su cita, y Borja ha desvelado que, pese a ser ateo, le confunden con un cura: "La gente piensa que soy sacerdote". Ella ha explicado que, entre sus rarezas, solo tiene media campanilla por un descuido del dentista.

En la decisión final, Borja ha afirmado que le gustaría tener una segunda cita con Noelia. Ella no ha visto esa rareza que tanto busca en los chicos, y ha confesado que solo lo ve como un amigo.