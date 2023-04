El actor que se ha presentado a ‘First Dates’ para conocer a su “alma gemela”

El soltero no ha encontrado el amor, pero no ha parado de reírse durante toda la noche El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este martes, el programa ha juntado a Joaquim y a Lydia. El soltero de 55 años ha comentado que ha ido al programa para encontrar a su "alma gemela", aunque cuando ha visto a su cita ha confesado que no es su tipo: "No me ha entrado por los ojos".

A la soltera de 54 años, tampoco le ha gustado su pretendiente: "Yo tengo un problema porque los de mi quinta no me gustan, me gustan más jóvenes".

Joaquim Vidal, que se hace llamar "Kim", es nacido en Barcelona, aunque ha vivido siete años en Buenos Aires "por amor". El soltero ha asegurado que es actor y que coincidió en una telenovela argentina con Griselda Siciliani en 'Educando a Nina': "Yo iba por la calle, la gente me paraba y se hacía 'selfies' conmigo, me pedían autógrafos...".

Joaquim Vidal, actor en 'First Dates' | Mediaset

Durante la cita, se han reído muchísimo, pero no han sentido esa conexión que necesitan para entablar una relación amorosa. Aunque en el amor no ha tenido suerte, 'Kim' ha lanzado una indirecta a ver si tiene suerte en el terreno laboral: "Me encantaría volver a trabajar en España de actor".