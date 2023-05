Un político ordena vacíar un pantano porque se le cayó el móvil mientras se hacía un selfie: ¡dos millones de litros de agua!

El dispositivo era un teléfono samsung de 1200 euros que ha costado enormes cantidades de agua La tarea les llevó tres días y perdieron el agua que servía para 600 hectáreas de tierra

La sequía es uno de los problemas que más preocupan al mundo en la actualidad, durante los últimos meses la opinión pública se ha mostrado atemorizada por la falta de lluvias. Pero parece ser que la escasez de agua no inquieta a todo el mundo con la misma intensidad: un político ha ordenado vaciar un pantano entero porque se le había caído su teléfono al hacerse un selfie.

La noticia que resulta surrealista por la insensatez de los hechos ha ocurrido en Indía. Rajesh Vishmas, ordenó vaciar una presa de Kherkatta en Chhattisgarh porque se le resbaló el móvil al agua mientras se sacaba un selfie.

El hombre, que ejercía como funcionario del gobierno e inspector de alimentación, ha sido suspendido de sus funciones y se ha abierto una investigación por vaciar el pantano en plena sequía.

Rajesh primero intentó movilizar a unos submarinistas para recuperar el móvil perdido en el agua, pero no consiguieron localizarlo. Se trataba de un Samsung de 1200 euros, que costó dos millones de litros de agua, por sus órdenes.

Como el dispositivo no aparecía ordenó vaciar el embalse entero. Según 'The Times of India' la tarea les llevó tres días y tuvieron que utilizar una bomba de gasoil para extraer dos millones de litros de agua con los que podrían haber regado más de 600 hectáreas de tierras de cultivos.

"Tenía información muy importante del gobierno en su móvil"

Tras el gran despliegue de medios, el político logró encontrar su teléfono móvil, pero obviamente estaba tan inundado que ni siquiera funcionaba. Rajesh justificó que necesitaba recuperarlo porque "tenía información muy importante del gobierno en su móvil".

Además añadió que al vaciar un poco el pantano "se drenó al canal próximo", algo que "beneficiaría a los agricultores que tendrían más agua". Priyanka Shukla, funcionaria del distrito de Kanker, ha confirmado al medio 'The National' que Vishmas ha sido suspendido del cargo de inmediato: "Ha sido suspendido hasta una investigación. El agua es un recurso esencial y no se puede desperdiciar así".