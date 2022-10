La opinión de Auronplay sobre el futuro de Piqué con el Barça

El streamer se pronunció en uno de sus últimos directos sobre Piqué El central atraviesa una etapa crítica de su carrera

Auronplay ha hablado en los últimos días sobre la situación de Gerard Piqué en el FC Barcelona. Además de uno de los reyes de Twitch, el streamer de Badalona es un reconocido seguidor culé por lo que a veces expresa sus opiniones sobre el equipo.

En una semana muy delicada para el Barça (virtual eliminación en Champions y derrota en el Clásico) uno de los nombres más señalados fue el de Gerard Piqué. El central catalán estuvo francamente mal ante el Inter y no jugó contra el Madrid.

Auron fue preguntado en directo y mostró una clara frustración sobre el tema. "No me hables de Piqué, no me hables de Piqué. Que se vaya a dirigir KOI y se vaya del Barça ya, por favor, de verdad. Mira que él me cae bien, pero hay que saber cuándo llega tu momento. De verdad, no me quiero calentar, pero, coño, creo que hay que saber cuándo has acabado. Ya está: ¡vete, coño!", decía.

"Vete a hacer tus proyectos pero vete ya. Es un tío de puta madre, pero hablo de fútbol y yo creo que ya ha llegado a su final de carrera en el Barça. Debe dejar paso a otra gente. Me cae bien, he comido con él, pero es que ayer, de verdad, vaya día tuvo... Pero también te digo, tampoco fue todo culpa de Piqué. Tuvo un fallo, pero es que Dembelé también tuvo otro", concluyó sobre el partido del Inter.