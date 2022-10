Ibai sentencia a Piqué: "Se irá, no tengo ningún tipo de duda"

El creador de contenido asegura que es una opinión, no información No obstante, parece conocer realmente bien a su socio

La sombra de la duda se cierne sobre Gerard Piqué. El zaguero del FC Barcelona fue señalado claramente el pasado martes, cuando los blaugranas se enfrentaron al Inter de Milán. En el mundo del streaming cada vez son más los creadores de contenido que se lanzan a opinar sobre el defensa. El primero de ellos fue AuronPlay, conocido barcelonista que aseguró que Piqué se marcharía pronto del club. Ahora ha sido turno del socio del blaugrana, Ibai Llanos.

Lo primero de todo, Ibai ha asegurado que lo que quería aportar era "Opinión, no información", asegurándose así de que sus palabras no iban a ser tomadas como algo seguro. No obstante, cree que después de su desempeño ante el Inter de Milán, Piqué "se ha dado cuenta de que es suplente en el Barcelona". De esta manera, el futbolista no debe estar atravesando su mejor momento en lo emocional.

El vasco aseguraba que el año pasado seguía siendo útil para el equipo, pero esta vez se ha dado cuenta de que "no es útil para el Barça". También recordó las propias palabras del defensa ante la debacle por 2-8 frente al Bayern de Munich en el que aseguraba que no seguiría en el club si no fuera útil para el mismo.

Ibai concluía con un "Yo sinceramente creo, y conociendo a Piqué, que se irá del Barça solo por respeto al club".