Rubiales habló con Laporta después de que bajara al vestuario en el Bernabéu

"Hablé con él porque sabe que no es bueno bajar al vestuario de un árbitro. Me parece mal y se lo dije", manifestó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol El dirigente deportivo se posicionó en contra de la Superliga y desmintió su mala relación con Alexia Putellas

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, explicó que había reprochado a Joan Laporta por haber bajado al vestuario del árbitro Sánchez Martínez en el Santiago Bernabéu el pasado domingo.

En una entrevista a El Partidazo de la Cope, Rubiales afirmó que el presidente del Barcelona se equivocó al bajar al vestuario: "Claro que los presidentes me llaman para quejarse del VAR y se desahogan. Con Laporta hablé ayer porque él sabe que no es bueno bajar a un vestuario de un árbitro. Me parece mal que bajase y se lo dije".

En otro orden de cosas, el presidente de la RFEF también dio su opinión sobre la Superliga: "Estoy totalmente en contra; haría un daño bestial al fútbol".

También habló Rubiales sobre su relación con Gerard Piqué: "Los cuatro millones se los paga Arabia Saudí, no la RFEF; nosotros no le hemos pagado ni un euro a Piqué. El escándalo está en que hay un titular que dice que cogemos la Supercopa en Arabia Saudí para que Piqué cobrara la comisión", recordó Rubiales.

Luis Rubiales, que no estuvo en la gala del Balón de Oro, desmintió su mala relación con Alexia Putellas: "Para nada, la he felicitado, ha sido una lástima lo de su lesión. Darle la enhorabuena, tendrá mil mensajes. Cuando la lesión, tardó pero me respondió".