Rubiales: "He felicitado a Alexia Putellas"

El presidente de la RFEF mandó un mensaje a la futbolista tras ganar su segundo Balón de Oro "Imagino que tendrá 500.000 mensajes, no sé si ya me ha contestado", aseguró Luis Rubiales

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), fue uno de los protagonistas este lunes por la noche en el programa 'El Partidazo de Cope'. El dirigente habló de todo largo y tendido, de las conversaciones grabadas, de los mensajes de texto publicados y, también, del Balón de Alexia Putellas, a la que reveló que ha felicitado por su segundo Balón de Oro.

Cuestionado por su ausencia en la gala, a la que sí acudió el año pasado, negó que se deba a las supuestas discrepancias entre parte del vestuario de la selección femenina y la Federación: "Para nada, la he felicitado enseguida y ha sido una lástima que tuviera la lesión, que la privó de jugar el Europeo en el que nos habría ayudado mucho. Cuando se rompió el cruzado también tardó en contestar y luego me pidió perdón", comentó antes de explicar que no sabe si ya tiene respueta: "Me imagino que tendrá 500.000 mensajes, no sé si me ha contestado. Lo comprendo porque también nos pasa a nosotros cuando jugamos con la selección".

Rubiales se defendió, por otro lado, de su hipotética animadversión hacia los clubs que aparecían en las conversaciones privadas con su padre, Sevilla, Valencia y Villarreal: "No he hablado con sus presidentes, lo haré cuando me los encuentre porque ellos también me han criticado. Lo que es privado es privado, es una conversación con mi padre, soy presidente de la RFEF, pero soy también un ex futbolista que jugó en el Levante y había una tremenda rivalidad con clubs a los que respeto mucho, pero ahí sigue estando esa rivalidad. Igual que está en cualquier otro jugador", aseguró. Eso sí, dejó claro que "pensar que un chascarrillo de familia puede ir a mas es de ser mal pensado". Y añadió: "Nosotros tenemos un grupo (de mensajería móvil) importante en la Federación en la, por ejemplo, los del Madrid le dicen a los del Atlético, patético, los otros les llaman ciervos, yo le digo a Pablo (García Cuervo) que es un chopo porque es valencianista. A mi me dice sapo. Que de esto se haga un asunto es lamentable. Espero que ojalá en el futuro otras personas que ven invadida su intimidad puedan encontrar una solución. Todo esto está fuera de las reglas de juego". Sobre la misma polémica, también quiso destacar que "yo no soy un tecnócrata, esto es futbol, yo soy muy del Levante, que ha descendido estando yo de presidente de la Federación. Si quieren alguien que no sienta el fútbol...".

Rubiales también respondió sobre la supuesta fiesta en Salobreña: "Es todo falso, no va a poder demostrar nadie nada. Allí solo hubo una barbaco. Esto ocurre en agosto y como estábamos teletrabajando y se levantan las restricciones, pues decidimos juntarnos para trabajar en algún lugar al aire libre, cerca del mar. Es verano, hacemos jornada intensiva y por la tarde trabajamos menos. Puedo justificar todos los euros que han salido de la RFEF. No pensaba que alguien de mi familia iba a ser desleal, pero nuestra gestión es de diez, lo dice transparencia internacional y gracias a nuestra gestión han sobrevivido muchos clubs".

También atacó a Javier Tebas, presidente de LaLiga, asegurando que "está detrás de todo, llama a todos los sitios donde voy para que intenten machacarme. No es que está delante, es que es obvio. Tebas asesora directamente a la persona que manipula y filtra información ilegal". En ese sentido, comentó que "llevo 70 querellas de Tebas y sus adláteres y no me han condenado en ninguna, quedan algunas por dirimirse. No he cometido ninguna ilegalidad, ninguna. Han tratado de tirar basura sin tener ninguna prueba".

Sobre la polémica con la Supercopa de España, comentó que "se arrojó basura sobre mí y ya se ha demostrado que yo no he cobrado ninguna comisión". Y se defendió sobre sus acuerdos con Gerard Piqué: "¿Qué hago? No puedo decir que no a algo bueno solo porque sea una empresa de Piqué".