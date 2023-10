Lola Índigo, Aitana y Chanel se atreven a desvelar con quién harían match en Tinder: "Podemos ser tres, Rosalía, tú y yo"

Rosalía y Karol G, las más deseadas entre los cantantes La respuesta de Aitana ha sorprendido a todos

En Los 40 Music Awards el amor está en el aire. Tas las preguntas de Karim Herrero, el reportero de Tinder que se recorrió la cena de los nominados mesa a mesa, hemos descubierto que muchos de los artistas...tienen fantasías con algunos cantantes: así usarían ellos la app de citas, y te sorprenderás al saber con quién querrían hacer match.

Lola Índigo, fue una de las primeras en lanzarse a la piscina y lo tuvo clarísimo. ¿Con quién tendría una cita Tinder? "Con Rosalía, que está soltera ahora", dijo sin pensárselo, señalando su cara entre los rostros del cartel. Además, la granadina lo tiene todo planeado y ya sabe como sería su primera cita, comerían "espagueti con pesto de pistacho", lo que ella llama "el peso de los pobres", y con esto también conquistó al entrevistador, dijo que su madre también lo hacía así: "¡Me acabo de enamorar perdidamente!".

Y para que nadie se quede fuera, Lola Índigo lo soluciono rápido: "Pues podemos ser tres: Rosalía, tú y yo", añadió ella. En cuanto a "quién ni de coña" daría like, jamás saldría con Santiago Abascal.

Por otra parte, Beret también se sumo a este reto y eligió a Karol G como su match ideal, a la que llevaría a un estudio para que surgiera la magia, y sobre con quié no saldría nunca dijo que "con alguien que no les gustan los animales o los trata mal". El éxito de Karol G, no termina con Beret, porque Vicco la cantante de 'Nochentera' también tendría una cita con ella.

Karol G volvió a ser elegida por Vicco, que señaló a Pedro Sánchez como dislike. Mientras que Miki Núñez eligió positivamente a Ana Mena y, de nuevo, negativamente a Santiago Abascal. Y una de las banderas rojas que le impedirían salir con alguien es "que lleve collares" porque tiene "fobia a los collares".

Rosalía sumo más pretendentientes porque Ana Mena también le eligió como match para tener una primera cita "muy flamenca", y Zzoilo también se sumo al equipo de fans de la catalana.

Por su parte, Chanel haría match con Shakira, con la cual daría "clases de danza del vientre". "Huelo a Chanel y no al perfume", sería la biografía que ella se pondría en Tinder, y nunca daría 'me gusta' a "alguien que fuera un celoso obsesionado. No, libertad".

El pódium de la noche se lo quedaron Rosalía y Karol G y claro cuando llego el turno de Aitana, decidió atraverse con el gran cartel, pero optó por un trío: "Estoy entre Karol G y Rosalía. Es difícil elegir, no podría". Una respuesta que no nos esperabámos de Aitana, y que ha encantado. ¿Se cumplirá alguno de estos match?