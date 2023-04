Lola Índigo desvela su peor momento: "Estaba pensando en dejarlo"

La exconcursante de 'Operación Triunfo 2017' ha comentado que 2022 fue muy difícil para ella La canción 'El tonto' con Quevedo, está logrando muy buenos números en poco tiempo

Lola Índigo es una de las artistas españolas más escuchadas. La cantante salió en 'Operación Triunfo 2017' y se dio a conocer más tarde, gracias a su perseverancia en el mundo de la música y a sus coreografías. Ahora, gracias al tema 'El tonto', junto a Quevedo, está consiguiendo llegar a la cima del éxito.

La cantante ha sido entrevistada por 'TheGrefg', se ha abierto en canal y ha explicado que el pasado año fue muy duro para ella: "Vengo de una etapa más jodida. Acabé 2022 en la mierda". La malagueña ha confesado que no encontraba motivación y que incluso llego a pensar "en dejarlo todo".

Lola es consciente de que no le iban mal las cosas, pero aun así, ha confesado que el mundo de la música no le gusta: "Encontré un montón de cosas que no eran humanas de todo esto y me empecé a desencantar del mundillo. He tenido que volver a encontrar el amor por la música, porque el mundillo no me gusta".

Gracias a una charla con sus amigos del pueblo, cogió esa motivación que necesitaba y llegó a la conclusión de que "2023 iba a ser mi año, que lo iba a dar todo. Y lo creía con el corazón".

La artista malagueña ha zanjado diciendo que ha aprendido a separar el tiempo del trabajo con su tiempo personal y de ocio, algo que antes se le hacía un mundo y que era muy "difícil" para ella.