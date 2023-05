Así les va a los 'Pistoleros del eclipse' de 'Callejeros' en la actualidad

Os contamos cómo les va a los dos protagonistas de ese momento tan reconocido del programa de Cuatro "Si la saco, por mi hija pequeña que te disparo en toda la pierna"

'Callejeros' es de esos programas que ha sabido dejarnos con momentos de todo tipo en televisión, hasta el punto en el que en 2009 este era uno de los programas más destacados de la pequeña pantalla en nuestro país. El formato se estrenó en Cuatro en el año 2005 y desde casi el primer momento empezaron a llegar esos momentos tan curiosos, entre los que podemos encontrar aquel protagonizado por Gabri y Tomate, aunque quizás los conozcáis más por el nombre de los 'Pistoleros del eclipse'.

Concretamente, en aquel programa, el formato nos mostraba el comportamiento de algunas personas por las noches y seguía la pista de los que eran retenidos en un control de alcoholemia y drogas en Alicante. Es ahí donde entran nuestros protagonistas, Gabri y Tomate, que fueron retenidos por presentar signos de estar bajo los efectos de ciertas sustancias.

"He venido siempre con ciento y pico de venas en alcohol" o "la gente de Muchamiel la mejor que hay" fueron algunas de las frases que expresaron mientras se sometían a los test frente a las cámaras de Cuatro.

Después de estas palabras llegó el momento más surrealista y uno de los más icónicos del programa. "Eh, ¿queréis que saquemos la pistola? Tomate, ¿para qué se saca la pistola?", dijo Gabri ante las cámaras. Ahí fue cuando Tomate tomó la palabra y comenzó a volverse todo más surrealista aún: "La pistola se saca para disparar, el que la saca para enseñarla es un parguela".

"Si la saco, por mi hija pequeña que te disparo en toda la pierna. Me da igual toda la Guardia Civil. Si cuando tú has venido yo he ido, he vuelto, he ido y he vuelto otra vez. He estado en tres centros de menores, ¿me entiendes o no? A mí tú me la sudas", sostuvo el joven, que dejó perpleja a toda España con su actitud. Sin duda alguna, puede que sea el momento más reconocido de 'Callejeros', y ya es decir mucho.

A día de hoy, de hecho, tanto Gabri como Tomate siguen siendo amigos y parece que siguen teniendo esos hábitos que nos mostraron hace ya más de una década. Gracias a unos vídeos en TikTok, los protagonistas mencionados recrearon la escena comentada, aunque la cosa no ha quedado ahí. Ambos han compartido vídeos en los que se les puede ver de fiesta, bebiendo y hablando en el coche.