Así ha cambiado Mara Wilson, la actriz que interpretó a Matilda en 1996

La película trataba sobre una niña que desarrollaba superpoderes y que se enfrentaba a sus padres El film se estrenó en 1996

Mara Wilson fue la actriz que interpretó a Matilda. Tenía solo nueve años cuando hizo de una niña que desarrolla capacidades mentales extraordinarias. Pero no fue el primer papel, y es que en 1993, la intérprete debutó con tan solo cinco años, haciendo el papel de Natalie, la niña pequeña en la 'Señora Doubtfire'.

Tras el lanzamiento de su carrera artística, hizo otras actuaciones como 'Milagro en la ciudad' o 'A Time to Heal', y fue en 1996, cuando rodó 'Matilda'. Tres años más tarde, cuando tenía 12 años, la actriz decidió alejarse de las cámaras, y en 2012 habló sobre esa decisión: "Actuar en películas no es muy divertido. Haciendo la misma cosa una y otra vez hasta que, a los ojos del director, esté 'bien hecho'. No permite mucho la libertad creativa".

Mara Wilson dejó de lado el mundo de la pantalla para centrarse en la escritura y ha publicado unas memorias 'Good Girls Don't' en las que habla sobre su pasado y reflexiona ante las consecuencias de ser una estrella infantil. "No creo que puedas ser una estrella infantil sin sufrir daños", aseguró en una entrevista para 'The Guardian'.

La actriz ha querido dejar claro que el papel de Matilda, tan solo era un papel, y que ella era diferente: "Matilda era brillante en todos los sentidos. Inteligente, amable y poderosa. Luego me conocían a mí: una niña rara y socialmente incómoda que a veces se enfadaba... pero que no podía canalizar esa rabia en superpoderes".