¿Qué fue de Jill Schoelen, la primera actriz que enamoró a Brad Pitt?

Brad Pitt continúa siendo uno de los intérpretes más populares de Hollywood. Después de una dilatada trayectoria en la que todavía tiene mucho que ofrecer, el actor de sesenta años sigue atrayendo el foco mediático. Además de su talento, la prensa del corazón siempre ha puesto especial interés en la vida amorosa de esta celebridad.

Actualmente, Pitt está feliz junto con la empresaria española Inés de Ramón. Sin embargo, al principio de su carrera interpretativa se enamoró de Jill Schoelen, una joven actriz que decidió abandonar la industria del cine. El romance comenzó cuando Jill se encontraba en uno de sus mejores momentos y él tan solo estaba iniciando su camino.

En 1989 coincidieron el rodaje de la película 'Cutting Class', una cinta de terror que fue el primer papel relevante del actor. La relación entre ambos fue intensa, llegando a comprometerse. A pesar de todo, el amor no fue eterno y terminaron rompiendo. En 2013, el medio 'RadarOnline' filtró unas cartas que si bien demostraban el amor que tenía el actor, la separación fue complicada.

"Me llamó a Los Ángeles y lloraba al teléfono, se sentía solo y algo malo pasaba... En ese momento tenía 800 dólares a mi nombre y me gasté 600 en comprar un billete hasta Hungría para verla", relataba para el periódico 'The Sun' en 2011. "Me dijo que se había enamorado del director de la película (...) Me quedé tan en shock que solo pude decir: 'Me marcho de aquí'", añadió.

Después de casarse con el compositor Anthony Marinelli, la actriz se acabó retirando del mundo del cine para dedicarse al cuidado completo de sus hijos. Actualmente, después de una etapa en el mundo del jazz, Jill Schoelen ha anunciado que volverá al mundo de la interpretación: "¡Un acontecimiento alegre! Después de estar lejos de la cámara durante 20 años, tengo la protagonista femenina en una maravillosa película con un gran elenco protagonizado por Tom Claren y Charlie Schlatter. ¡El título de la película es Mr. Christmas. Disfruta de los detalles y más a seguir... ¡Amor a todos!".