La contundente respuesta de Juan José Ballesta ante las acusaciones de abusos sexuales

Durante la semana pasada, se reveló que una 'amiga de la infancia' había denunciado al popular intérprete Juan José Ballesta. El espacio televisivo 'TardeAR', presentado por Ana Rosa Quintana, adelantó los hechos denunciados por un presunto delito de agresión sexual, supuestamente ocurridos el pasado mes de julio en Parla, Madrid.

La presunta víctima declaró que ella y el actor compartían una relación de amistad desde la infancia y que habían llegado a ser vecinos. Según explicaba, ambos se encontraron una noche de fiesta en un cajero automático, momento en el que supuestamente el actor aprovechó para meter la mano en su ropa interior.

"Acto seguido, le realiza distintos tocamientos, todo durante una noche de fiesta, desenfreno y consumo de drogas", explicaban en el programa de tarde. Sin embargo, Beatriz Uriarte, abogada del actor, aclaró ante 'Europa Press' que la teoría de que son amigos desde hace años es falsa y que Juan José Ballesta no conoce a la denunciante.

El diario 'La Razón' ha publicado una entrevista con el artista, que se ha mostrado tranquilo con la situación: "Lo estoy (tranquilo). Y es porque soy inocente, no he cometido ningún abuso sexual. No tengo nada que ver con todo eso. Estoy deseando que llegue el día siete para demostrarlo ante la Justicia".

Respecto a cómo estaba afrontando la denuncia, el actor respondió contundentemente: "Centrado en mi familia y mi trabajo, porque estoy grabando una serie para Netflix". Sin embargo, reconoce haber sufrido el escándalo: "Me duele lo que se intenta hacer conmigo".