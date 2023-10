Así ha cambiado Daniel Radcliffe tras confesar estar obsesionado con su físico

Radcliffe acaba de estrenar la cuarta temporada de Miracle Workers Esta actuación hizo crecer aún más todavía los rumores de que Daniel podría interpretar al próximo Lobezno

Daniel Radcliffe observará esta vez desde fuera un nuevo comienzo de Harry Potter. El actor inglés no participará en la nueva serie del mundo mágico, puesto que la ficción será una nueva adaptación desde el primer libro. Además, el actor acaba de estrenar la cuarta temporada de Miracle Workers, una serie en la que destacó su cambio físico.

Muchos de los seguidores del intérprete percibieron un severo cambio físico en una de las escenas de la última temporada, donde Radcliffe mostraba un comportamiento salvaje. Esta actuación hizo crecer aún más todavía los rumores sobre que Daniel se estaba preparando para interpretar al próximo Lobezno.

En una entrevista con Vanity Fair, Daniel Radcliffe ha negado los rumores de manera rotunda. Cuando fue preguntado, el inglés contestó de forma clara y concisa: "No. Me volví musculoso porque soy obsesivo y quiero... ¿Has visto a mis padres? Son como personas locas del fitness así que eso simplemente lo he heredado", confesaba. "Pero no. No seré Lobezno. Me halaga, pero no".

Por otro lado, durante la entrevista se comenta algo interesante, y es que Radcliffe ha confesado haber buscado su nombre en Google para conocer qué historias se contaban sobre él.

"¿Cuál es la historia más extraña que he leído sobre mí? Que hice que el Servicio Aéreo Especial del Reino Unido paseara a mis perros. Que los monjes de un monasterio en Bélgica me preparaban una cerveza especial para mí. Que solía pedirle a mi asistente que sostuviera mis guiones en el espejo para que pudiera leerlos mientras me maquillaban, aunque eso no tiene sentido porque no podría leer la escritura en el espejo", bromeaba.