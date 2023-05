Cómo saber si el horno calienta correctamente sin termómetro

Si no cocina como debería, significa que no está bien calibrado Esta técnica puedes hacerla en casa con este ingrediente que tendrás en la despensa

Es muy probable que algún día hayas seguido una receta paso a paso y cuándo llega el momento de retirarla del horno, no obtienes el resultado que esperabas. Esto sucede muchas veces porque el electrodoméstico no está bien calibrado y no calienta en la temperatura marcada. Sin embargo, esto puede saberse realizando un truco muy sencillo.

Si estás en un piso de arrendamiento, es probable que no puedas cambiar el horno. Es por ello, que necesitas averiguar cuánto antes si está bien calibrado. Esta técnica puedes hacerla en casa con este ingrediente que seguramente ya tengas en la despensa y ni siquiera necesites ir a comprarlo. Para realizar este sencillo truco tan solo necesitaras un puñado de azúcar blanco.

El secreto de este truco está en la temperatura de fusión del azúcar, que son 186ºC. Lo primero que debes hacer es precalentar el horno a 180ºC con la bandeja colocada a media altura. Cuando el sensor se apague, espera unos minutos para que el calor sea uniforme por todo el horno.

Seguidamente, añade una cucharada de azúcar sobre un un papel de horno. Dejamos que pasen 15 minutos y observamos el resultado, si el azúcar continúa granulado es que el horno se ha mantenido a 180ºC y no se ha fundido, si lo ha hecho, significa que calienta de más. Si no se había fundido, sube la temperatura a 190ºC y repite el proceso con otra cucharada de azúcar diferente. Si así no se ha fundido, el horno calienta menos de lo indicado.