El gesto de Rashford ante el acoso en un club a la futbolista, Alisha Lehmann, que ha estallado las redes

La prensa británica se ha hecho eco del encuentro de los futbolistas en una discoteca Rashford intervino cuando Alisha estaba siendo acosada por unos hombres en el club

A principios de marzo, la jugadora Alisha Lehmann, delantera del Ashton Villa acudió a una discoteca de Manchester. Al entrar al club, un grupo de hombres la invadió, molestándola, sin respetar su privacidad. Marcus Rashford, delantero del Manchester, se encontraba en los reservados del mismo club y no dudo en intervenir. Un gesto que se ha convertido en tendencia en el Reino Unido.

Es el segundo año que la jugadora Alisha Lehmann cumple con las 'Villanas'. La jugadora salió con unos amigos a divertirse a un club de ocio nocturno en el centro de Manchester, pero su noche se vio perjudicada por una multitud de hombres que le acosó nada más entrar.

En ese mismo club, se encontraba Rashford que a pesar de no conocerse personalmente con la futbolista, pudo reconocerla. Al percatarse de la situación pidió a los empleados de la discoteca, que le facilitasen una mesa en el reservado a Alisha y sus amigos para que pudiesen continuar la fiesta en paz.

Un gesto que no ha tardado en convertirse en tendencia en el Reino Unido por la actuación del futbolista. Según ha informado el medio 'The Sun' se despeja cualquier rumor que vincule al futbolista con la jugadora suiza, ya que Marcus tiene pareja: Lucia Loi, su novia desde la adolescencia que también estaba presente aquella noche.

Según ha informado el medio 'The Sun': “Era la primera vez que se veían, pero Marcus sabía quién era Alisha y cuando vio lo que estaba ocurriendo, él decidió ayudarla. Intercambiaron algunas palabras y ella le agradeció su gesto. Luego continuaron festejando con sus grupos de amigos por separado".

🚨 Marcus Rashford intervened in a nightclub earlier this month to save Aston Villa forward Alisha Lehmann from being swamped by a ‘mob of blokes’. @TheSunFootball pic.twitter.com/zktEcvXwdQ