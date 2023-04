¡Alarma en el United! Rashford no jugará contra el Sevilla

El conjunto de Ten Hag ha confirmado en un comunicado que el delantero inglés no estará disponible por lesión Luke Shaw, lateral izquierdo del Manchester United, tampoco estará disponible

Se confirman las peores noticias para el Manchester United. Y siendo sinceros, una posible alegría para la afición sevillista. Marcus Rashford se pierde el duelo de la ida de los cuartos de final de la Europa League en Old Trafford por culpa de una lesión muscular. Es una baja muy sensible para los de Ten Hag.

Según los exámenes a los que le ha sometido el club, Rashford se perderá "varios partidos", por lo que es posible que tampoco esté disponible para la vuelta. El United, sin embargo, confía en que esté disponible antes de que se acabe la temporada. Lo han confirmado en un comunicado oficial.

