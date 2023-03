El detalle que no has tenido en cuenta durante la bronca monumental, con abandono incluido, entre Manu y Marina de 'La isla'

El tentador abandonó 'La isla de las tentaciones' muerto de celos, tras discutir con Marina Una pelea que dejó a Marina perpleja: "¡Que no eres mi novio!"

En la villa de las chicas las fiestas y los juegos continúan y cada vez van a más. Los lazos entre los tentadores y las chicas son más fuertes, hasta el punto que alguno ha llegado a confundir su papel. Es precisamente esto lo que ha hecho que la relación entre Manuel y Marina se haya puesto 'patas arriba'.

Manu parecía ser el tentador favorito de Marina, pero desde la llegada de Miguel de Hoyos, que cada vez se ha ido acercando más a Marina, la atención hacia el venezolano ya no es la que era y el tentador no lo lleva nada bien.

Hace unos días que la conexión surgió entre Marina y el nuevo tentador, Miguel de Hoyos, y en esta fiesta ha vuelto a ocurrir lo que ha provocado que Manuel estallase de celos ante su tonteo.

Una bronca que ha derivado en un trágico final. Ante el acercamientre Marina y Miguel, el tentador no aguantó más y se fue directo a discutir con Marina, a lo que ella le reprochó: "¡Tú no eres mi novio!" pero pareció no bastarle al tentador que le pidió explicaciones de por qué se estaba comportando así.

No contento con las respuestas de Marina, Manuel se enfadó y le dijo: "A mí no me vuelves a hablar así, me cansé de ti" con intención de irse de la villa.

Al momento el tentador recapacitó y quiso volver a hablar con ella, pero era demasiado tarde porque Marina ya se había cerrado en banda ante él, y ahí, Manu tomó la decisión final de irse, dirigiéndose a su cuarto a recoger todo pero no sin tener la última palabra."¿Pero qué co** haces? ¿Que tienes, tres años?" le espetó Marina y él cada vez más enfadado, a gritos le contestó: "Te lo voy a explicar muy claro, Marina, no te ha importado en ningún p*** momento mi dolor. He tragado más que nadie en toda la villa".

Marina perpleja ante la situación y las confianzas que se había tomado el tentador le soltó: "¡Que no eres mi novio! Como si me sale pegarle un morreo!" Unas últimas palabras que dejaron el corazón del tentador herido y le empujaron a tomar la decisión de irse."Chicos ha sido un placer. Yo creo que mi experiencia aquí ha terminado" decía el tentador mientras abría la puerta, dónde había un pequeño detalle que todo el mundo ha pasado por alto. "Yo vine solo por y para Marina, es la chica que me importaba y por la que he sentido aquí en esta casa y he llegado al límite".

De nuevo se dirigió a la puerta para marcharse de la casa, y la cámara desveló una particularidad.



| Extraído de Mitele

¿Qué hacía una cuchara tirada en la puerta de la casa de 'La isla de las tentaciones'?