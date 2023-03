Sandra Barneda muestra su lado más personal en el amor al aconsejar a Naomi sobre su relación en 'La isla'

Naomi se derrumba tras ver las imágenes de Adrián arrepentido después de su beso con Keyla "En el amor la rabia intoxica muchísimo", afirma Sandra Barneda refiriéndose a su experiencia personal

'La isla de las tentaciones' ha dado la oportunidad a las chicas para elegir quién podía ver imágenes en directo de lo que estaba pasando en Villa Playa. Naomi fue la escogida por sus compañeras que se asombró al ver a su novio así.

Al llegar a la hoguera, lo primero que Naomi le dijo a Sandra es que querría ver a su pareja arrepentida por haberle sido infiel en el reality, aunque es un deseo que tenía hace tiempo, la valenciana no mostraba mucha confianza en ver esas imágenes. Pero se equivocaba, porque fue justo ese sentimiento el que le mostró Adrián.

Adrián estaba en la cama, acompañado de Alejandro, llorando muy arrepentido por le beso con Keyla, que pensaba que podían romper su relación y preocupado por el acercamiento que su pareja estaba teniendo con el tentador Napoli.

Tras ver las imágenes Naomi, entre lágrimas, confirmó que sentía un poco de rabia. Al ver a la concursante tan emocionada, Sandra Barneda no pudo evitar alejarse de la figura de presentadora, para ser un apoyo y consolar a Naomi con su experiencia personal.

"Aquello que pensaba que podía ser el peor momento de mi vida, luego lo entendí, y vi que merecía la pena" decía Sandra Barneda, refiriéndose a su relación pasada con Nagore Robles, de la que ambas guardan un bonito recuerdo.

La presentadora se percató de que Naomi estaba pensando con la cabeza en lugar de hacerle caso a su corazón cuando afirmaba que no podía perdonarle y añadió: "Tienes que escuchar también a tu corazón. Todos cometemos errores y la cagamos. En el amor, la rabia intoxica muchísimo", reflexionó la presentadora.

"Vinimos para que me quitara la mochila de la desconfianza. Desde el día dos he tenido muchos momentos de estar a punto con Napoli, pero no lo hice porque daba mi vida por Adrián. Quería que fuera el padre de mis hijos", contestaba Naomi entre lágrimas.

Unas imágenes que han removido a la valenciana, tras la sorpresa de encontrarse a su novio arrepentido, y que han conmovido el corazón de la presentadora sacando su lado más personal.