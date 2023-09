El curioso encuentro de Ibai y Úrsula Corberó en Londres: "Fue algo incómodo"

El momento fue algo incómodo al principio, pero supieron sobreponerse y ha surgido la amistad entre ellos

La comunidad de la Kings League estaba en vilo cuando Úrsula Corberó apareció brevemente en uno de los directos de Ibai durante su visita a Londres. Aunque la cámara se retiró rápidamente, la sorpresa fue palpable.

Sin embargo, en una conversación durante uno de los directos de Ibai, ambos revelaron cómo vivieron ese primer encuentro y la "sensación rara" que experimentaron. Ibai confesó que se sintió incómodo en el momento, pensando que Corberó podría haberlo malinterpretado, pero en realidad, no supo cómo reaccionar ya que estaba en directo, algo que ella no sabía. Después del encuentro, Ibai le escribió a Corberó para disculparse y aclarar la situación.

Por su parte, Úrsula Corberó explicó que no pensó que Ibai tuviera una actitud altiva, sino que ella creía que su reacción se debía a que no la conocía. También confesó que, por lo general, no se acerca así a otras personas famosas, pero en este caso lo hizo de forma natural debido a una conversación previa sobre él.

Lo que más la preocupó fue un comentario humorístico (y vergonzoso) que hizo durante su encuentro: "que aproveche y que por el culo lo eches", pero afortunadamente, nadie lo escuchó en ese momento. Ahora, ambos se ríen de esta anécdota y la comparten como una historia divertida de su primer encuentro.

Este inesperado y divertido encuentro entre Ibai y Úrsula Corberó es un claro ejemplo de cómo los famosos también pueden sentir nervios y sorpresa al conocerse en situaciones inusuales.

A pesar de la brevedad del encuentro, dejó una anécdota que ambos comparten con humor y que demuestra que incluso las estrellas de la pantalla pueden tener momentos genuinos y espontáneos.