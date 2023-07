¿Comer kiwi después de unas lentejas? Los expertos recomiendan esta curiosa mezcla

Aunque las lentejas tengan mucho hierro, nuestro cuerpo no lo absorbe de forma fácil

Un buen plato de lentejas no solo es muy sencillo de preparar: también es más que recomendable porque se trata de una receta muy nutritiva con proteínas, fibra y micronutrientes que ayudarán a tu organismo a sentirse mejor. Ya sea verano invierno, las lentejas no deberían faltar en tu dieta semanal. Sin embargo, no todos conocen un consejo que los médicos y nutricionistas recomiendan al comer lentejas. ¿Sabías que deberías acompañar a este plato de un kiwi fresco como postre?

El asunto es que a pesar de que las lentejas tengan mucho hierro, nuestro cuerpo no lo absorbe tan bien: según estudios, solo retenemos entre el 10 y el 25% del hierro que proviene de origen animal. Mientras que de aquel que procede de los vegetales (tales como ocurre con un plato de lentejas), solo absorbemos entre el 2 y el 5% de hierro.

Ahora bien, existe una solución rápida y muy sencilla: si tomas de postre un kiwi, aprovecharás la vitamina C que posee. Y es que esta vitimaina C tiene la capacidad de hacer una función similar a la hemoglobina en el hierro de los vegetales.

De esta forma, si tomamos lentejas y kiwi en la misma comida, protegemos las moléculas del hierro y aumentamos la cantidad de este mineral que absorbe nuestro cuerpo. ¿No es maravilloso el funcionamiento del cuerpo humano?