Una carrera solidaria para familias y perros

Llega a Barcelona la primera edición de la Can We Run, la carrera solidaria donde las personas y sus mascotas perrunas corren unidas

Cálzate las zapatillas, haz un buen calentamiento y no olvides hidratarte. Esta vez no corres solo. El próximo 14 de mayo todas aquellas personas que quieran pueden correr junto a sus perros porque llega a la provincia de Barcelona la primera edición de la Can We Run. Concretamente, Santa Coloma de Gramenet se llenará de amantes del deporte y los perros para recorrer un total de seis o tres kilómetros –en función de la categoría– en solidaridad con estos animales.

“Se trata de una iniciativa que nos va a permitir sensibilizar con los cuidados y la protección de los animales de compañía”, explicó la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ayer en la rueda de prensa de presentación de la Can We Run. Además, según detalló el director general de Prensa Ibérica en Catalunya y Baleares, Félix Noguera, “el 30% de los beneficios que se obtengan mediante las inscripciones se destinarán a la asociación Veu Animal", que vela por los derechos de los animales. En el mismo acto, la voluntaria de esta asociación Carolina Labrador ha agradecido la organización de este evento: “Esta iniciativa nos ayuda a continuar con nuestra labor de cuidado y protección de estos animales”.

Can We Run Barcelona está abierta a todos los perfiles de participantes en sus dos categorías: Runner y Marcha. Así, todos los participantes pueden inscribirse junto a su mascota y, aquellas familias que lo deseen, podrán apuntarse en un grupo de hasta cinco personas –dos adultos y tres menores– junto a su perro. La categoría Runner es la competitiva, con una distancia de seis kilómetros. La categoría Marcha consiste en un recorrido de tres kilómetros para disfrutar de un paseo junto a sus mascotas.

Está organizada por EL PERIÓDICO, diario SPORT, y cuenta con patrocinio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, Santévet, Eurofitness, Trixie, Edgard&Cooper, Artero, Danone y las clínicas AniCura. Además, también colaboran Doggyrade, Coca-Cola, Wuapu y Nutrisport.

“Esta carrera ya se ha celebrado en otras ciudades donde el grupo de comunicación tiene medios y ya lleva acumulados 5.600 participantes, entre perros y personas, explicó Félix Noguera.

Las inscripciones on line con descuento están abiertas en www.canwerun.com hasta el miércoles 10 de mayo a las 14 h. Y aquellos que quieran apuntarse de manera presencial, lo podrán hacer en la CIBA –Passeig Llorenç Serra 64– el 12 de mayo de 11 h a 20 h y el 13 de mayo de 10 h a 20 h.