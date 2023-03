Carlos Sobera se pronuncia sobre el nuevo código ético de Mediaset

"El nuevo consejero delegado y la nueva directiva tienen derecho a decidir qué tipo de TV quieren hacer" Eso sí, Carlos Sobera asegura que siempre ha sido libre de aceptar formatos

Mediaset ha implantado un nuevo código ético tras la marcha de Paolo Vasile como consejero delegado, un documento un tanto polémico por afectar de forma directa a programas insignia como Sálvame. Por ejemplo, los formatos de entretenimiento no pueden acoger opiniones y comentarios de índole política por parte de sus presentadores; tampoco los colaboradores pueden abandonar su puesto de trabajo en directo.

La postura de Carlos Sobera ante el nuevo código ético de Mediaset

¿Qué piensa de todo esto Carlos Sobera? El presentador de Supervivientes y First Dates ha hablado con 'ABC' y asegura que es un cambio habitual en todas las empresas: "el nuevo consejero delegado y la nueva directiva tienen derecho a determinar qué tipo de TV quieren hacer. Yo, en la medida en la que esté de acuerdo con mi escala de valores, que lo está, por mí perfecto".

Además, aclarar que en su profesión siempre se ha sentido una persona libre, sin presiones de ninguna forma: "siempre he sido libre, incluso sin aceptar formatos que todos entendían que tenía que haber aceptado. Alguna ocasión he tenido complicaciones al rechazar algún formato y se han molestado conmigo, pero sin represalias". Eso sí, no enumera a qué programas se refiere.