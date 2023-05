Así es 'Burning Daylight', la canción de Países Bajos para Eurovisión 2023: letra y videoclip

'Burning Daylight' es la propuesta de Mia Nicolai y Dion Cooper Una pieza muy intimista y con significado

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semfinales: el martes 7 y jueves 11 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

Países Bajos defiende Eurovisión 2023 con 'Burning Daylight'

Holanda se prepara para conmover a Liverpool con 'Burning Daylight'. La canción interpretada por el dúo formado por Mia Nicolai y Dion Cooper es una pieza auténtica, distintiva y con significado. Un single que se eligió internamente y por unanimidad en el comité de la televisión pública neerlandesa, después de causar un gran impacto.

Duncan Laurence, el ganador de Países Bajos en Tel Aviv también ha participado en la composición de la pieza. Se trata de un single melódico e intimista que hace propias las experiencias personales de Mia, durante la época del instituto sufrió acoso y eso ha marcado una huella en su vida que la ha convertido en una mujer perseverante que lucha por hacer realidad sus sueños.

Videoclip de 'Burning Daylight' - Mia Nicolai & Dion Cooper

Letra de 'Burning Daylight' - Mia Nicolai & Dion Cooper

I don't find any joy anymore

From the same old cycle

I don't know what made me happy before

From all to zero

Where did I go?

Between falling and running

I've been trying to get on my feet in time

I've never been good at crying

Always wanted to be the tough type

I'm sorry I'm just human

I'm losing myself while chasing highs

I'm losing myself while chasing highs

And burning daylight

I don't believe in God anymore

'Cause where did she go?

I don't know what I've been looking for

I guess a hero

Between falling and running

I've been trying to get on my feet in time

I've never been good at crying

Always wanted to be the tough type

I-I'm sorry I'm just human

I'm losing myself while chasing highs

I'm burning daylight

I'm scared that I'm falling behind

I'm losing myself while chasing highs

I'm losing myself while chasing highs

And burning daylight

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life

Goodbye old life