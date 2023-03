Adele se suma a los shakifans y arremete contra Piqué

La cantante no se perdió el show de Shakira en el programa de Jimmy Fallon Adele se posiciona de parte de la artista colombiana

La polémica Shakira vs. Piqué está dando la vuelta al mundo y prácticamente ya no queda nadie por dar su opinión sobre el tema. Tras la actuación de Shakira en el show de Jimmy Fallon, la cantante Adele no ha podido evitar enviarle un mensaje al ex de la colombiana, Gerard Piqué.

La colaboración de Shakira y Bizarrap se ha convertido en un bombazo, que ha traspasado fronteras desde su lanzamiento, convirtiéndose en una de las canciones más reproducidas en todas las plataformas digitales.

El éxito de la session 53 va más allá del nivel musical y su letra con un claro mensaje hacía Gerard Piqué no deja a nadie indiferente.

Un tema recurrente de la prensa rosa, con muchos interesados del que al parecer la cantante Adele no se pierde detalle.

La artista de 'Someone Like You' parece haber entendido a la perfección la situación que está viviendo la de Barranquilla. En 2019, Adele rompía su matrimonio con el empresario Simon Konecki, con el que tiene un hijo. A pesar de que ambos muestran tener una buena relación.

Actualmente, la cantante británica mantiene una relación con Rich Paul, un agente deportivo de la NBA.

Tras la actuación de Shakira y Bizarrap en el show estadounidense de Jimmy Fallon, Adele no ha podido evitar lanzar un mensaje al ex de la colombiana y se ha pronunciado en público durante su concierto en Colombia:

"Parece que su exmarido está en problemas" decía con tono jocoso la cantante, que comentaba con el público la actuación y entrevista de Shakira en 'The tonight show' y se posicionaba del bando de la cantante colombiana.