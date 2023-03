Shakira y su pulla a Piqué en The Tonight Show

La cantante ha acudido al famoso programa junto a Bizarrap En su entrevista, ha asegurado que "ellos tuvieron que aguantar tanta mierda como yo"

Shakira, tras el éxito obtenido con sus dos últimas colaboraciones (Bizarrap y Karol G), ha acudido al programa de Jimmy Fallon en la televisión estadounidense acompañada del productor musical argentino. Si bien ella y Bizarrap hablaron de muchos otros temas, el más interesante fue, una vez más, la posible reacción de la colombiana a las preguntas acerca de su relación con Gerard Piqué. Y en esta ocasión, el ex jugador del F.C. Barcelona se ha llevado una nueva pulla.

Sobre el tema que lanzó con Bizarrap, Shakira asegura que "él me envió un mensaje privado, pero no lo vi hasta como tres meses después", algo que confirmó el argentino: "sí, tardaste como dos meses en contestarme". Ella, muy divertida, confirmó que no fue a propósito, solo que no está acostumbrada a mirar esta sección de sus redes sociales. Sin embargo, la espera mereció la pena: "solo estoy esperando que alguien me pellizque y me despierte de este sueño. Es increíble sentir la reacción de tanta gente".

Shakira es consciente de que la canción es una especie de himno, y es en esta parte de la entrevista cuando lanzó su pulla al que ahora es su ex marido: "tengo una hermandad de mujeres que han pasado por lo mismo que yo, que piensan igual que yo, que sienten como yo siento y que tuvieron que aguantar tanta mierda como yo aguanté".