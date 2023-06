Una actriz de cine X revela que Zion Williamson fue infiel a la madre de su hijo

Zion Williamson anunció junto a su novia, Ahkeema, que estaban esperando un bebé de la relación Moriah Milles, modelo en OnlyFans y actriz de cine para adultos, ha acusado al jugador de la NBA de haberle sido infiel a su pareja con ella

Zion Williamson es la estrella de los New Orleans Pelicans, equipo de la NBA. Esta semana anunció junto a su novia, Ahkeema, que estaban esperando una hija. La pareja publicó un vídeo en YouTube, revelando el género de la criatura, una de las modas que hay hoy en día en redes sociales. Las redes del jugador se inundaron de felicitaciones, pero una actriz de cine para adultos hizo una intervención en Twitter que podría haber acabado con esta alegría.

La actriz en cuestión es Moriah Mills, de 32 años, que práctica su trabajo en la plataforma OnlyFans. En su perfil de Twitter ha publicado varios mensajes acusando a Zion de ser infiel a su novia con ella. Para demostrarlo, Moriah ha compartido detalles del explícitos del encuentro y unas supuestas imágenes de conversaciones entre ambos.

Después de que la pareja publicara el vídeo dando la noticia, Moriah no ha podido contener la ironía dedicándoles un "enhorabuena", para más tarde, cargar con fuerza contra el jugador de baloncesto. "Te odio. Parece que has tenido novia y te has acostado con tras mujeres a mis espaldas. Mejor reza para que no esté embarazada", escribía en Twitter.

"Estuve contigo la semana pasada en Nueva Orleans y no pudiste contarme que tenías un embarazo al azar después de todo lo que he hecho por ti", recriminaba la modelo. "Ni si quiera podía dejar embarazada a una verdadera estrella porno", remataba mostrando su malestar.

Tras atacar a Williamson, Moriah ha decidido cargar contra la pareja de la estrella, Ahkeema. "Dejaste que esa zorra te abusara. Es por eso por lo que estoy enojada, porque ella ya tiene 29 años y un hijo adulto" o "¿Por qué ser una madre de un bebé de bajo presupuesto cuando puedes ser la novia mantenida", decía Moriah en sus redes sociales. Aunque Zion Williamson no ha hecho declaraciones sobre la polémica, Ahkeema no ha querido quedarse callada ante los ataques de Moriah. "Las zorras felices no odian y odiar a las zorras no es feliz", escribía la novia del jugador en Twitter.