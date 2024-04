Polémica entre Marsella y Benfica

Este jueves arrancarán los cuartos de final de la Europa League y lo harán con polémica en el Benfica - Olympique de Marsella. El club lisboeta aseguró que no iba a dejar entrar aficionados del club marsellés en Da Luz en el partido de ida y ha mantenido su decisión a estas horas, cuando apenas queda un día para la disputa del partido.

Un hecho que ha indignado y de qué manera al Olympique de Marsella que, en boca de su presidente, Pablo Longoria, ha expresado su rechazo a la decisión del Benfica.

"No puedo aceptar una situación que sería tanto más lamentable cuanto que contribuiría a aumentar el riesgo para la seguridad de los miles de seguidores del OM que se encontrarían a las puertas del Estádio da Luz. Después de haber invertido personalmente en todas las partes implicadas e influyentes en la organización de estos dobles cuartos de final, no puedo aceptar esta situación", aseguró.

Su indignación no se quedó ahí. Además, el mandamás del club marsellés incluso está dispuesto a no acudir al partido: "Y si tuviéramos que llegar a eso, no asistiría al partido de mañana por solidaridad con nuestros seguidores, pero también por oposición al carácter injusto de esta situación en la que cada uno debe asumir sus responsabilidades".