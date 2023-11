Luces y sombras para un Villarreal ya clasificado

Los de Marcelino ganaban por 3-0 al Panathinaikos pero se complicaron en una última mala media hora que casi acaba en tragedia Con la victoria el Villarreal se asegura la segunda plaza y clasificarse para la fase eliminatoria. Se jugará el primer puesto con el Rennes

El Villarreal vence pero de nuevo no convence. El 'Submarino Amarillo' superó al Panathinaikos (3-2) y certificó su clasificación para la fase eliminatoria de la Europa League, aunque se complicó en exceso un partido que ganaba por 3-0. Morales, con gol y asistencia, volvió a ser protagonista. Los de Marcelino se aseguran la segunda plaza y si ganan al Maccabi en el partido pendiente se pondrían primeros, lo que haría que un empate en Rennes en la última jornada le sirviera para acabar en la cabeza del grupo.

Se reservó varias piezas el técnico como Gerard Moreno, Pedraza o Capoue y su equipo volvió a generar ciertas dudas en el inicio. Un misil de Rubén Pérez, excapitán del Leganés, lo sacó Reina con ciertos apuros. No era el guion de partido esperado, con el Villarreal insípido, poco preciso y al trantrán. Nada que no se arregle con la salsa del fútbol: el gol. Jugadón individual de Ilias Akhomach y el ex del Barça filtró en el momento justo para que Baena superara con un suave toque a Brignoli.

Se le abrió el cielo al cuadro ‘groguet’, que cinco minutos después hizo el 2-0. Esta vez fue Morales el que cocinó la acción y Comesaña el ejecutor. El centrocampista recibió del ‘Comandante’ en la frontal, se deshizo se su par con un gran control orientado y besó las mallas merced a su latigazo con la derecha.

En poco más de media hora encarrilaba el partido el Villarreal y parecía sentenciarlo nada más salir del descanso. Un error de Arao lo penalizó Baena y asistió a Morales, que no falló en el área. Seis goles en los últimos tres partidos para el ex del Levante. El 3-0 destaba la fiesta en una Cerámica que a punto estuvo de romperse.

Aitor Cantalapiedra avisó a la hora de juego con un gol a la postre anulado por fuera de fuego señalado por el VAR. Sin embargo, la noche se empezó a complicar cuando Baena cometió penalti en un intento de despeje. Falló Ioannidis, recién ingresado, pero Palacios cazó el rechace. Cantalapiedra la tuvo muy clara tras una gran jugada del griego poco después y el propio Ioannidis no perdonó en el 81’ tras ganarle la espalda a la defensa.

El runrún se instaló en el feudo 'groguet', que acabó sufriendo pese a que podría haberlo evitado. Brereton malogró un par de buenas ocasiones y sigue sin demostrar el porqué de su fichaje mientras que Brignoli hizo tres paradones seguidos para frustral al Villarreal. Primero a Gerard y luego dos a Alberto Moreno, siendo especialmente milagrosa la primera. No lo lamentó el Villarreal, que sigue con luces y sombras.