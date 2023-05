Sigue en directo la rueda de prensa de Sarunas Jasikevicius y Tomas Satoransky previa a la Final Four de la Euroliga

11:48 Les preguntan a Jasikevicius y a Mateo sobre si esta Final Four puede ser uno de los momentos más importantes de sus carreras. Saras: "Para mí lo importante es estar aquí, ya llevamos tres años seguidos teniendo la oportunidad de lograr la clasificación para la gran final, pero lo más importante es estar juntos y que ojalá nos salgan bien las cosas hasta el final"

11:45 Le preguntan a Saras sobre si el hecho de haber logrado la clasificación por la vía directa y haber tenido más descanso que el resto de equipos clasificados es algo positivo o negativo: "Creo que lo mejor es acabar lo antes posible la serie de Playoffs ya que nos da la oportunidad de descansar y recuperar lesionados. Pero ahora ya no importa, estamos todos aquí, a unos minutos del título, y el pasado y el futuro no importan, solo vivir el momento y hacer bien el trabajo. Venimos de dos partidos de alto nivel en la ACB, y creo que lo mejor que nos ha podido pasar es jugar cinco días antes de esta semifinal ante Baskonia"

11:42 Jasikevicius habla sobre su experiencia en las Final Four de la Euroliga: "Recuerdo que en la primera de Barcelona no dormí durante una semana por los nervios que tenía. Entiendo a los jugadores que disputarán su primera o segunda final a cuatro, pero con la experiencia yo ahora ya descanso de manera correcta, ya sabes lo que te espera, la rutina de estos días, hasta las preguntas que nos hacéis aquí, así que ahora para mí es más fácil"

11:38 Le preguntan a Chus Mateo sobre las virtudes del Real Madrid que les han permitido volver a una Final Four: "Hicimos un buen trabajo durante la liga regular, estuvimos en la parte alta de la clasificación y la ventaja de campo fue clave en el Playoff. Fue muy duro pero ahora no hay vuelta atrás, no hay pasado, no hay lesiones, estadísticas, favoritos.. La queremos ganar pero tenemos que disfrutar y el hecho de estar ya es importante. Estoy muy contento con el esfuerzo que ha hecho el equipo y llegamos bien, con ganas de afrontar el partido del Barça y querer hacerlo bien"

11:35 Le preguntan a Satoransky sobre los compañeros que no juegan tanto pero que aportan al grupo: "Son una parte muy importante, ayudan a la química del grupo. Creo que hemos tenido mucha suerte de tenerlos en el vestuario. Podemos tener confianza en este grupo y ahora toca demostrarlo en la pista"

11:32 Le preguntan a Satoransky como llegan a esta Final Four: "El equipo está muy bien, sentimos que hemos dado un paso adelante y en las últimas semanas ha habido una mejora, pero está claro que lo más importante llega el viernes. Nos esperan 40 minutos en los que tenemos que ser fuertes, estar preparados mentalmente para momentos malos que puedan venir, y como los aguantamos es lo más importante. Ha sido bueno esta temporada ir de menos a más y llegar bien mentalmente a este evento"

11:29 Le preguntan a Jasikevicius sobre las emociones de jugar la Final Four en Kaunas. "Para mí es fácil, tengo a toda mi familia aquí y no les he tenido que pagar el viaje, solo las entradas (risas). Todo está siendo muy cómodo, me siento como en casa en el pabellón"

11:26 Doncic pregunta sobre si la mentalidad que han tenido en el Playoff puede mantenerse también en la Final Four. Responde Musa: "Creo que llegamos a esta cita en un gran momento. Como ha dicho Luka, intentaremos mantener este buen momento ante Partizán en la Final Four. Sabemos que no será fácil pero tenemos que vivir este momento, ir partido a partido y ver lo que pasa