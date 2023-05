¿Cambiar el Mundial de Argentina por la Euroliga? No respondo, Saras no lo entendería

Laprovittola salió bien del aprieto al que le puso la prensa El base argentino reconoce que el Mundial fue uno de los momentos más felices de su vida

Nicola Laprovittola está con muchas ganas de que llegue la Final Four de la Euroliga donde el Barça aspira a todo, no en vano fue el primero en certificar el pase a la fase final de la máxima competición europea.

Durante el media day que se celebró este martes en el palau, el base azulgrana explicó sus sensaciones e hizo broma en algunos momentos hablando con la prensa como cuando se le hizo la primera pregunta: "¿Cambias el Mundial de fútbol que ganó Argentina por esta Euroliga?", se le preguntó. La respuesta: "Jaja, no te voy a responder porque Saras no lo va a entender. Esa es mi respuesta".

Tampoco quiso desvelar como estaba físicamente su compañero Jan Vesely: "No te voy a chivar nada sobre Vesely, porque no soy nadie para ello".

Y a partir de ahí sí se lanzó a comentar todo lo que se le preguntó en referencia a la Final Four: "Llegamos bien, en buena forma y jugando un buen basket. Puede ser que no seamos tan espectaculares como el Baskonia, pero creo que hacemos buen baloncesto, controlamos los partidos y eso nos tiene que dar confianza para cometer pocos errores y ganar el partido pensando en todo lo que estamos haciendo bien", dijo.

Sobre el Madrid lo tiene claro: "Hay que estar preparados para todo

El azulgrana sabe que tocará trabajar y mucho para superar al Madrid: "Es difícil de visualizar cómo puede preparar el partido el Madrid. Hemos visto algunas cosas que han hecho contra el Partizan como la zona por ejemplo, pero son 40 minutos y hay que estar preparados para todo y listos para ganar, para pelear y para un partido muy trabado entre dos grandes equipos. Hay que dejárselo todo desde que la pelota se ponga en juego".

Recordando el año pasado

Lapro es de los jugadores que vivieron con el Barça la decepción del año pasado precisamente contra el equipo blanco: "Obviamente para los que estamos desde la temporada pasada fue un golpe muy duro. Revancha no. Tenemos ganas de jugar otra Final Four. Nos sentimos bien, llegamos en muy buena forma y tenemos una oportunidad muy grande. Es eso. Tener ganas de jugar, de estar en ese momento, de competir y de poder avanzar a la final.

El base argentino asegura que en una Final Four y más junado ante el Madrid en semis "hay que tener mucho carácter y no tener miedo a la hora de jugar. Yo no he tenido miedo a lo largo de mi carrera para cambiar un montón de jugadores, para ir de un lado para otro, para apostar ni para creer en mí. Hay que jugar con eso. Va a haber nervios y tensión, peor lo afrontamos con mentalidad ganadora. Podemos ganar al Madrid y avanzar".

Tavares, determinante

Se le preguntó por la figura más importante del Real Madrid, Edy Tavares: "Edy es un gran compañero. Tuve la suerte de poder jugar con él y esta vez nos va a atacar ponerlo incómodo y hay que hacerlo de la mejor manera. Es un jugador muy determinante en el juego y una gran pieza del Madrid que vamos a tener muy en cuenta.

Volvió a bromear, esta vez con su entrenador Sarunas Jasikevicius: "Yo a veces disfruto mucho y Saras se enoja (sonríe). Creo que en un partido como el que vamos a jugar el viernes es una guerra".

Su ídolo Manu Ginoboli

Laprovittola explicó a la prensa que "Manu (Ginoboli) es el ídolo de toda mi generación, de la que siguió y de todas. Soy muy afortunado por haber jugado con él y por haber conocido al Manu persona, a su familia. Haber compartido equipo con él es una de las cosas que han cambiado mi carrera".

No pudo evitar hablar de su pasado madridista: "Cuando fiché por el Madrid sabía que evidentemente me tenía que ir a vivir a Madrid. Era la mejor opción para mi carrera. Después las cosas quizá no salieron tan bien, pero jugar en el Madrid igual que jugar después en la NBA o ahora en el Barcelona te cambia la carrera, te dan algo diferente y era lo que yo buscaba, poder consolidarme en Europa. Después pude explotar mi juego en el Barça con grandes compañeros y con un gran entrenador como Saras que saca lo mejor de mi juego. Por suerte siempre he ido creciendo en mi carrera.

No quiso hacer una promesa si gana la Euroliga el Barça: "Messi levantó la Copa del Mundo y el bigote lo sigo manteniendo. No prometí nada en uno de los momentos más felices de mi vida y no voy a hacerlo por ganar la Euroliga.