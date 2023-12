Kevin Pangos pone dirección a Valencia

El Valencia Basket anunció este sábado la incorporación del base canadiense Kevin Pangos, procedente del Armani Milán, con el que tenía un contencioso, especialmente con el técnico, Ettore Messina

Pangos no ha jugado con el Armani desde la quinta jornada de la Euroliga, debido a fuertes diferencias y conflictos con el entrenador en jefe de Milán, Ettore Messina, así como varias lesiones que no le permitieron jugar al máximo nivel.

El base tendrá mucha competencia en su posición con jugadores como Chris Jones, Stefan Jovic, Martin Hermansson, Kassius Robertson, Jared Harper, Guillem Ferrando, Josep Puerto, Lucas Mari y Millan Jimenez en la rotación del cuadro valenciano.

Repudiado por Messina

En solo cinco partidos con el Armani Milan, Pangos había promediado 7.2 puntos, 1.8 rebotes y 3 asistencias en la Euroliga esta temporada.

Ettore Messina había repudiado al ex jugador del Barça y Zalgiris. "En la base de este mal comienzo de la temporada, hay un error crítico: no tenemos el conductor adecuado para nuestro automóvil", dijo Messina en noviembre. "Pangos no es el hombre adecuado para que este equipo juegue de cierta manera..."