La Euroliga prepara el 'inminente' desembarco en Dubai

La Euroliga parece estar preparada para ampliar sus fronteras de manera inminente. El trabajo que se lleva haciendo desde Dubai en los últimos años parece estar listo para ver la luz, y es más que probable que la ciudad de Emiratos Árabes Unidos entre en la competición ya la próxima temporada.

Una conclusión que se extrae de las palabras de Paulius Motiejunas, CEO de la Euroliga, en una entrevista con los compañeros de 'BasketNews', en la que aumenta, de manera significativa, las probabilidades de la entrada de un nuevo equipo de Dubai en los próximos 10 meses, prácticamente cuando iniciará la campaña 24/25.

Las palabras del CEO de la Euroliga

"El porcentaje es de 50/50. Cuando digo esto, lo hago con total franqueza. Pese a esto, no quiero comprometerme y no quiero que la gente lo de por hecho de cara al próximo año", comentó Motiejunas. Pese a no querer pillarse los dedos, el discurso cambia respecto a las últimas intervenciones, en las que se rehuía el tema, o bien se hablaba a medio plazo, prácticamente descartando que fuera una realidad para el siguiente curso.

Las cifras económicas para los participantes

Además, 'Basketnews' confirma que los 13 equipos accionistas recibirán un millón de euros cada uno durante las cinco temporadas consecutivas que durará el acuerdo. Junto a esta información, Mundo Deportivo ha afirmado que el montante total del acuerdo se situará en 150 millones de euros, y que el OK definitivo se podría producir en una reunión programada para febrero.

El equipo de Dubai jugará la Liga Adriática

La Euroliga contará con un equipo de Dubai, que, además de competir en la competición continental, lo haría también en la Liga Adriática, tal y como explicó el director, Milija Vojinovic: "Ya hemos hablado, hemos acordado algo y seguiremos hablando", confirmó en unas declaraciones recogidas por 'Gigantes'. El presupuesto de dicho equipo no sería ilimitado, para no adulterar la competición. La irrupción de Dubai en la Euroliga también llevaría consigo la creación de una liga en Oriente Medio, con la posibilidad de que el campeón obtenga billete para disputar la competición europea.

El proyecto pasa a una nueva fase

Por lo tanto, el desembarco de Dubai en la Euroliga supone una marcha más, y una cuenta atrás que podría acabar en los próximos meses con el anuncio oficial, y de paso, conocer si la competición mantendría el actual formato, o se le da una nueva vuelta de tuerca. La lejanía respecto al resto de equipos parece que no será problema: Barcelona y Dubai están separadas por 7 horas de avión.