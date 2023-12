La Euroliga más 'española'

Cuatro equipos de la ACB se encuentran en el top 8 de la máxima competición europea Real Madrid, Barça, Baskonia y Valencia Basket están firmando un gran primer tercio de competición

La mejor liga de baloncesto del viejo continente tiene sabor español. Tras casi un tercio de temporada disputado, la Euroliga cuenta con cuatro equipos de la Liga Endesa en su top 8: dos aspirantes al título, una de las 'sorpresas' del primer tramo y otro que compite de tú a tú ante los más grandes.

Real Madrid, Barça, Baskonia y Valencia Basket están demostrando por qué España es una potencia mundial en este deporte, siendo el único país con más de un representante en zona de playoffs. Ninguna otra nación puede tener el lujo de decir lo mismo. La última jornada fue otra muestra más, con un pleno de victorias de estos cuatro equipos.

How things look after 13 Rounds...



Any surprises? I Standings📊 pic.twitter.com/sxWXe9Lynw